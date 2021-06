Spitfire: enthüllen Albumartwork

Das Münchener Heavy Rock Trio Spitfire wird am 17.09.2021 ein neues Album namens Do Or Die bei Massacre Records veröffentlichen!

Freut euch auf dicke Gitarren und großen Refrains und auf ein Album, das auch mal etwas erwachsenere Töne anreißt.

Do Or Die wird als CD Digipak, limiterte Vinyl LP in diversen Farben, limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann hier vorbestellt werden » https://lnk.to/spitfiredoordie

Das neue Spitfire Album wurde von Dick Dropkick gemischt und von Alexander Krull im Mastersound Entertainment Studio gemastert. Für das Gestaltung des Artworks ist Daniel Hofer / Archetype Design verantwortlich.

Die Record Release Show zum Album wird am 17.09.2021 im Münchener Backstage stattfinden. Tickets gibt es hier » https://www.backstagetickets.eu/spitfire-album-release-show-7368.html

Spitfire online:

https://www.spitfire-music.com

https://www.facebook.com/spitfirerocknroll