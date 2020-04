Rock Am Stück: auf 2021 verschoben

Auf dem diesjährigen Rock Am Stück sollten eigentlich Größen wie Testament und Sodom spielen. Leider wird das im Juli 2020 nichts. Dafür soll es vom 15. – 17.07.2021 richtig zur Sache gehen. Hier die Infos des Veranstalterteams:

„Liebe Rockers und Rockerinnen, liebe Freunde, Sponsoren, Partner und Unterstützer von ROCK AM STÜCK!

Es hat sich durch die Corona-Pandemie und mit der Entscheidung der Bundesregierung zur Sperre von Großveranstaltungen in Deutschland bis einschließlich 31.8.2020 bereits in den letzten Tagen abgezeichnet – heute ist dies auch für uns bittere Realität: unser ROCK AM STÜCK Open-Air-Festival wird in 2020 leider nicht stattfinden, ebenso verschieben wir den RaS VATERTACH.

Selbstverständlich akzeptieren wir die Entscheidung unserer Regierung und tragen diese im vollen Umfang mit! Niemand darf in diesen Zeiten blauäugig die Gesundheit und das Leben seiner Mitbürger auf’s Spiel setzen. Wir sind uns als Veranstalter unserer Verantwortung gegenüber unseren Besuchern, unseren Bands und unserer Crew bewusst. Die Gesundheit steht bei uns an oberster Stelle.

Natürlich macht uns die Absage unseres Festivals traurig, genauso wie die zahlreichen bereits erfolgten Absagen großer, mittlerer und kleiner Festivals. Wir haben – wie alle anderen betroffenen Kollegen auch – seit letztem Jahr mit Herzblut an der diesjährigen RaS-Auflage gearbeitet: wie immer von Fans für Fans!

Und auf Euch als Fans bauen wir nun: im Juli 2021 wollen wir es gemeinsam mit Euch wieder krachen lassen und die zurückgewonnene Normalität gebührend feiern – mit möglichst allen unserer diesjährigen Bands! Wir stehen dazu bereits mit den Künstlern in Kontakt, viele haben der Verlegung schon zugestimmt. Dazu kommen als Bonus einige bereits für 2021 gebuchte Neuzugänge.

Alle bereits für RaS 2020 erworbenen Tickets behalten auch für 2021 ihre volle Gültigkeit. Es würde uns sehr freuen und ganz ehrlich: es würde uns sehr helfen, wenn wir einen Großteil von Euch nächstes Jahr bei uns am Lohrberg in Fritzlar-Geismar begrüßen dürfen! Für alle anderen geben wir zeitnah die Optionen für Rückerstattungen bekannt.

Rockige Grüße, bleibt gesund! Euer Team der LohrBergWerk Rock-Promotion und die gesamte RaS-Crew“