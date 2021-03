Rock Hard Festival: von 2021 nach 2022 verlegt

Wie zu erwarten war, hat es nun auch das Rock Hard Festival ereilt. So teilte uns der Veranstalter mit, dass das diesjährige Event auf kommendes Jahr verschoben wird. Die Karten behalten ihre Gültigkeit Anbei findet ihr das offizielle Statement:

„Liebe Rock-Hard-Festival-Freunde!



Es hatte sich schon länger abgezeichnet, doch nun müssen wir endgültig die Verlegung des Festivals ins Jahr 2022 bekanntgeben. Dass in diesem Frühjahr nicht einmal mehr etwaige Bedingungen für Freiluft-Veranstaltungen zur Diskussion stehen, ist für die gesamte Live-Branche ein schwerer Schlag, natürlich auch für uns. Wir haben viel Liebe und Arbeit in ein großartiges Billing 2020/2021 investiert und werden uns bemühen, möglichst viele Künstler davon zu überzeugen, uns auch für einen Termin im nächsten Jahr zur Verfügung zu stehen. Die Resonanzen sind bislang sehr positiv, ob allerdings sämtliche Agenten/Managements und die Terminpläne der Bands noch einmal mitspielen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. So oder so werden wir unser Bestes geben und eine Veranstaltung planen, die der Tradition unserer Familienparty gerecht wird, die bestmögliche Sicherheit bietet und großartige Musik präsentiert. Haltet durch! Wir tun es auch.



Der Einfachheit halber behalten die Karten von 2020 weiterhin ihre Gültigkeit. Wir möchten Ressourcen schonen und denken, dass dies im Interesse der allermeisten Festival-Freunde ist.

Selbstverständlich räumen wir die Möglichkeit ein, die Karten zurückzugeben und sich den Geldbetrag erstatten zu lassen. Hierfür haben wir ein Formular im Shop-Bereich der Homepage hinterlegt.

https://shop.rockhard.de/media/wysiwyg/pdf/PDF_Rueckerstattung_RHF20_21.pdf



Weitere Fragen zum Thema „Tickets“ beantworten wir gerne unter 0231 – 56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder versand@rockhard.de.



Der Vorverkauf läuft somit weiter. Das Rock Hard Festival 2022 wird auf den 3. bis 5. Juni 2022 terminiert.



Die 3-Tages-Tickets kosten 97,90 Euro inklusive aller Gebühren (Ticket + Camping: 123,80 Euro).



Ticketlink:

http://shop.rockhard.de/rock-hard/rock-hard-festival.html



Aktuelle Informationen, Videos und Interviews der beteiligten Bands sowie Impressionen vom Gelände findet man auf den Festival-Pages:



www.rockhardfestival.de

www.facebook.com/rockhardfestival



Es bleibt dabei: Wir freuen uns wie verrückt darauf, mit Euch ENDLICH wieder die Hütte zu rocken!



Eure Rock-Hard-Festival-Crew“