Rock Hard One Day 2021: Ein-Tages-Festival in Gelsenkirchen

Wo: Amphitheater Gelsenkirchen

Wann: 18. September 2021

„Liebe RHF-Freunde!

Nachdem das Rock Hard Festival 2021 wie alle größeren Musikevents abgesagt werden musste, wagen wir uns im September an ein Ein-Tages-Festival unter Corona-Auflagen mit knapp 1.000 Zuschauern im weiten Rund des Amphitheaters Gelsenkirchen.



Für das Programm kommen aufgrund der wechselhaften Reisebeschränkungen indes nur Bands aus der näheren Umgebung infrage, die haben es jedoch in sich. So haben die niederländischen Todesblei-Meister Asphyx mit ihrem letzten Album Necroceros einen wahren Szene-Bestseller hingelegt. Die Herner Lokalhelden Rage fungieren seit der Pandemie endlich wieder als Quartett und haben zum Konzert sogar ein brandneues Album im Gepäck.

Den Trip haben Motorjesus während der Corona-Zeit schon hinter sich gebracht. Hellbreaker schaffte es in die Top 20 der deutschen Charts. Nur live vorstellen konnten die Jungs das Album noch nicht so richtig. Dieses Schicksal teilen sie sich mit The Very End, deren Album Zeitgeist viel Lob von der Fachpresse bekam. Die Essener Thrash-Institution Darkness kann hingegen darauf bauen, dass die Fans im Ruhrpott mit den beiden Comeback-Alben der Truppe bestens vertraut sind.



Zwei weitere Bands sollen das Billing komplettieren.



Die Bedingungen für den Event bestimmt die jeweils aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Aktuell (Stand: Mitte Juli) ist eine Veranstaltung mit knapp 1.000 Zuschauern, die nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind, ab 1. September zulässig. Ob weitere Vorschriften dazukommen und welche Regeln genau gelten, ist zum heutigen Zeitpunkt leider nicht komplett absehbar. Aktuelle Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website und unserer Facebook-Page.

Die Tickets:



Ränge: 45,- Euro + VVK-Gebühr

Infield: 50,- Euro + VVK-Gebühr (an 30 Biertisch-Garnituren zu 8 Personen)



Wegen des geringen Vorlaufs für den Rock Hard One Day erfolgt der Ticketvorverkauf für die Veranstaltung ausschließlich über den Anbieter www.deinetickets.de. Aufgrund der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW werden die Tickets personalisiert, um eine eventuelle Rückverfolgung gewährleisten zu können. Eure Karten könnt ihr hier bestellen: https://rockhard.deinetickets.de/



Zugang zum Rock Hard One Day erhalten ausschließlich Geimpfte, Genese und Getestete, die ihren Status in Verbindung mit ihrem Personalausweis nachweisen müssen. Auf dem Gelände sind die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen) zu beachten.

Weitere Informationen folgen!„