Drei neue Bands sind zum Rock Of Ages-Billing 2018 hinzugestoßen.

Mit dabei in Seebronn ist diese illustre Mischung:

Shakra

Wenn von Schweizer Rock-Größen die Rede ist, fällt ein Name ganz gewiss: Shakra. Die Berner, die schon 1990 als Ruckus erste Bühnenerfahrung sammelten, haben sich im Laufe ihrer Karriere immer weiter emporgearbeitet. Ihr Erfolgsalbum Infected markierte 2007 den ganz großen Durchbruch, mit dem die Band in puncto Popularitätsgrad zu ihren Landsmännern Krokus und Gotthard aufschließen konnte. Seither knackte jede Shakra-Veröffentlichung die Top 10 der eidgenössischen Charts, und auch in deutschen Gefilden gilt das Quintett längst als eine der ersten Adressen in Sachen melodischer Hard Rock mit Drive und Hit-Appeal. Seit Mark Fox wieder am Mikrofonposten weilt, sind obendrein noch zwei ausgesprochen starke Alben erschienen. Allerlei gute Gründe also, Shakra nach zehn langen Jahren endlich wieder zum Rock Of Ages einzuladen – was wir ergo auch prompt getan haben. 🙂

Crystal Ball

Rund 20 Jahre sind Crystal Ball nun aktiv, haben neun gute bis hervorragende Alben aufgenommen und veröffentlichen in Kürze den zehnten Full-Length-Kracher namens Crystallizer, der, wie schon die beiden Vorgänger, abermals von ex-Accept und ex-U.D.O.-Musiker Stefan Kaufmann produziert wurde. Der kraftvolle, melodische Hard Rock der Schweizer mit dem Wuppertaler Frontmann Stefan „Steven“ Mageney ist genau die Art zeitloser Sound, der live bei jedem Liebhaber traditioneller Gitarrenmusik für beste Stimmung sorgt – insbesondere dann, wenn er derart sympathisch und mitreißend über die Bühne fegt wie bei diesem Fünfergespann. Freut Euch auf das Rock Of Ages-Debüt von Crystal Ball!

Fozzy

Dass Chris Jericho nicht nur eine eindrucksvolle Statur und ausgezeichnete Wrestling-Skills vorweisen kann, dürfte mittlerweile bestens bekannt sein: Mit Fozzy (ursprünglich Fozzy Osbourne) frönt der ehemalige WWE-Star schon seit 1999 seiner Vorliebe für Hard Rock und Metal – und gibt dort auch als Sänger eine ausgezeichnete Figur ab. Nach zwei Alben, auf denen überwiegend Cover-Versionen von Stücken einschlägiger Größen wie Dio, Judas Priest, Krokus, Twisted Sister oder Mötley Crüe zum Zuge kamen, war der Bandcharakter des Ganzen so weit gediehen, dass Gründer und Stuck Mojo-Gitarrist Rich Ward, Jericho und ihre Begleiter fortan auf eigene Kompositionen setzten. Seither veröffentlichen Fozzy regelmäßig Alben, die mit allerlei Ohrwürmern und einem Sound zwischen modernem Heavy Rock und tradiitonellem Metal bestechen. Ring frei für Fozzy beim Rock Of Ages 2018!

Das Rock Of Ages findet 2018 zum 13. Mal statt – und das erneut drei Tage lang.

Der Termin:

27. Juli – 29. Juli 2018

Festplatz Seebronn bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigt sind:

ECHOES

THE HOOTERS

SWEET

FISH

MR. BIG

MIDGE URE

NAZARETH

SHAKRA

THE QUIREBOYS

THE NEW ROSES

CRYSTAL BALL

FOZZY

Viele weitere folgen in Kürze.Frühbucher-Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de zum Vorzugspreis von 99.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr erhältlich.

