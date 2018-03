Das Bang Your Head!!! Billing ist um ein weiteres echtes Highlight reicher, das sich gerade anschickt, die Herzen der Szene im Sturm zu nehmen:

Visigoth

Schon einmal haben die Westgoten europäische Gefilde erobert, und nun ist es erneut soweit: Visigoth sorgen in der alten Welt derzeit für gewaltige Furore! Mit ihrem aktuellen Album Conqueror’s Oath hat die Band aus Salt Lake City wohl den finalen Schritt aus dem Untergrund geschafft: Frenetisch umjubelte Auftritte, ausverkaufte Locations und ein Einstieg in die deutschen Alben-Charts sprechen eine deutliche Sprache. Mit ihrem mitreißenden, frischen, dabei gänzlich zeitlosen Sound trifft das Quintett offenkundig einen Nerv – und zwar den aller wahren Heavy Metal-Fans, die eine mächtige Mischung aus klassischem US Power und Epic Metal, NWoBHM-Hymnen und einer Prise Doom-Wucht zu schätzen wissen. Und davon, da sind wir uns sicher, pilgern viele Jahr für Jahr nach Balingen. DIE perfekte Band also für das Bang Your Head!!! 2018: Tore auf für die Horde von Visigoth!

Das Bang Your Head!!! 2018 findet wie folgt statt:

12. bis 14. Juli 2018 Messegelände Balingen

Bereits bestätigt sind:

ACCEPT

POWERWOLF * DORO

AMORPHIS * OVERKILL

INSOMNIUM * ANNIHILATOR

EXODUS * LOUDNESS * ALESTORM

PRIMAL FEAR * PRIMORDIAL * JAG PANZER * AMARANTHE

GIRLSCHOOL * GOD DETHRONED * SKELETONWITCH

RECKLESS LOVE * CRASHDÏET * REFUGE * DEBAUCHERY

CRAZY LIXX * TYGERS OF PAN TANG * ECLIPSE * NIGHT DEMON

VISIGOTH * MYSTIC PROPHECY * CLOVEN HOOF * ALPHA TIGER

MOB RULES * BURNING WITCHES * HEXX

Weitere folgen in Kürze!

Warm-Up-Show am 11. Juli 2018 mit

LORDI

TWILIGHT FORCE

BLOOD GOD

THUNDERMOTHER

und einem weiteren Act!

Die erste und streng limitierte Auflage der Bang Your Head!!! Festivaltickets für Frühbucher ist zum Vorjahrespreis von 99.- EUR zzgl. 12,5% VVK-Gebühr in unserem Online-Shop erhältlich.

Kommentare

Kommentare