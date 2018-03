Danzig: kündigt Sommertour 2018 in Europa an

Danzig: kündigt Sommertour 2018 in Europa an

2018 feiert Danzig sein unglaubliches 30-Jahre-Jubiläum. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, wird Danzig einige exklusive Special Shows im August 2018 in Europa spielen.

Die Tour beginnt am 2. August am Wacken Open Air, wo Danzig eine der beiden Hauptbühnen headlinen wird. Neben drei weiteren Clubshows in Deutschland, sind Konzerte in Luxembourg, England und Schottland geplant, bevor Danzig die Tour am 11. August mit einer Headliner-Show auf dem Brutal Assault Festival in Jaromer, Tschechien beenden wird.

Das aktuelle Danzig Studioalbum Black Laden Crown erschien im Mai 2017.

Tourdaten:

02.08.2018 GER – Wacken, Wacken Open Air

03.08.2018 LUX – Luxembourg, Den Atelier

04.08.2018 GER – Köln, Live Music Hall

06.08.2018 UK – Glasgow, Barrowlands

07.08.2018 UK – London, Brixton Academy

09.08.2018 GER – Wiesbaden, Schlachthof

10.08.2018 GER – München, Tonhalle

11.08.2018 CZK – Jaromer, Brutal Assault

Danzig online:

http://www.danzig-verotik.com

http://www.facebook.com/Danzig

Kommentare

Kommentare