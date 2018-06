Rock Of Ages vom 27. – 29. Juli 2018 am Festplatz Seebronn/Rottenburg (Vorbericht)

Eventname: Rock Of Ages Sommer Open Air

Bands: Echoes, Dirkschneider, The Hooters, Sweet, Fish, MR. Big, Nazareth, Midge Ure, The Quireboys, Black Star Riders, Operation:Mindcrime, Shakra, The New Roses, Crystal Ball, HEAVYSAURUS, Fozzy, Lazuli, Supernova Plasmajets, Noplies

Ort: Festplatz Seebronn/Rottenburg

Datum: 27. – 29.Juli 2018

Kosten: 3-Tages Ticket, 114,00 € (zzgl. 12,50% VVK-Gebühr)

1-Tages Ticket, 70,00 € (zzgl. 12,50% VVK-Gebühr)

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, Power Metal

Link: http://www.rock-of-ages.de/

In gut einem Monat ist es wieder soweit, das Rock Of Ages Sommer Open Air geht wieder in die Vollen! Am letzten Juli-Wochenende, also pünktlich eine Woche vor dem Wacken Open Air, wird zu einer weiteren Metal-Party im Süden des Landes geladen. Das Festival befindet sich mitten zwischen Stuttgart und Balingen, der Heimat des Summer Breeze, im kleinen und beschaulichen Seebronn, nahe Rottenburg und dem Neckar.

Auf dem Programm steht ein guter Mix aus Alteingesessenen und jüngerem Blut, der Großteil stammt jedoch aus den 80ern, wenn nicht sogar aus noch früheren Tagen. Von Nazareth und Mr.Big über Echoes und The New Roses ist für jeden etwas dabei. Wem die alten Helden von Nazareth und Mr.Big jedoch noch nicht genug sind und auch die wunderschönen Pink Floyd-Klänge von Avantasia Sänger und Gitarrist Oliver Hartmann das Herz nicht aufgehen lassen, bekommt mit Operation:Mindcrime oder Fozzy mit Sicherheit den Rest.

Wer jetzt noch zögert, weil Familie und Festival ggf. schwer unter einen Hut zu bringen sind, wird jetzt Augen machen – Auf dem überaus familienfreundlichen Festival sind auch die jüngeren Gäste gerne gesehen. Gäste bis zu zehn Jahren, haben die Chance gratis auf das Festival zu gehen, wohingegen Jugendliche bis 14-Jahren ein Ticket zum halben Preis abstauben können. Somit ist das Rock Of Ages für jede Generation das Ideale Festival, wenn es um gute alte Klassiker zusammen mit neuen Sternen am Himmel geht.

