Rock The Ring.ch: auch Schweizer Kult-Festival in Hinwil abgesagt

Nach der Schalt-Konferenz vorgestern zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem damit einhergehenden Verbot für Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August 2020, war klar, das bedeutet das sichere AUS für die allseits geliebten Sommerfestivals. Nachdem gestern schon etliche deutsche Festivals abgesagt wurden, darunter das Wacken, das Bang Your Head, das Rock Am Ring / Rock Im Park, das Rock Of Ages, das Southside, das M`era Luna, das Hurricane und einige andere mehr, haben sich nun auch die Veranstalter des Schweizer Rock The Ring Festivals zu Wort gemeldet. Das Festival war für den Juni 2020 am Autobahnkreisel Betzholz bei Hinwil geplant. Leider fällt auch das Event in die Kategorie Großveranstaltungen und musste daher nun abgesagt werden. Das Event findet erneut vom 17. – 19. Juni 2021 statt, alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Jede Absage ist im Moment bitter für alle Headbanger, dennoch ist die Entscheidung gut und richtig, denn die Sicherheit und Gesundheit von Bands, Veranstaltern, Crews und Publikum muss oberste Priorität haben.

Hier das offizielle Statement der Veranstalter:

Unser Rocker-Herz blutet. Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation und der verordneten Maßnahmen durch den Bundesrat, muss Rock The Ring 2020 auf das nächste Jahr verschoben werden.

Wir bedauern diesen Umstand sehr und hoffen auf euer Verständnis. Unser Festival lebt von euch, seinen Besuchern. Sämtliche bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für das nächste Rock The Ring vom 17. bis 19 Juni 2021.

Wir danken euch für eure Unterstützung und freuen uns schon jetzt sehr auf nächstes Jahr! Selbstverständlich halten wir euch hier über News zum Line-Up 2021 auf dem Laufenden.