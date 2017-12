Nach dem November-Marathon mit 21 Bandankündigungen, ist es nun an der Zeit, einen weiteren Headliner für das 25. ROCKHARZ-Jubiläum anzukündigen. Die Veranstalter zeigen sich voller Vorfreude, dass die schwedischen Melo-Death-Pioniere zugesagt haben: IN FLAMES sind im Juili 2018 beim ROCKHARZ dabei! Hier die Übersicht aller bisher bestätigter Bands für das ROCKHARZ 2018:

ALESTORM

AHAB

AMARANTHE

AMORPHIS

ANNISOKAY

AVATARIUM

BATTLE BEAST

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

CREMATORY

DIABLO BLVD

EISBRECHER

EISREGEN

EQUILIBRIUM

ERDLING

EXODUS

FINNTROLL

GLORYHAMMER

GOD DETHRONED

GRAILKNIGHTS

HAMMERFALL

I’LL BE DAMNED

IN FLAMES

KNORKATOR

LETZTE INSTANZ

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

NANOWAR OF STEEL

NOTHGARD

OBSCURITY

PARADISE LOST

PRIMAL FEAR

SCHANDMAUL

SERENITY

SKÁLMÖLD

SKYCLAD

THE OTHER

TROLLFEST

WALKING DEAD ON BROADWAY

Kommentare

Kommentare