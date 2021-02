Ronnie James Dio: die Autobiografie „Rainbow In The Dark“ erscheint in Deutschland

Wendy Dio und der I.P. Verlag haben einen Lizenzvertrag für die deutsche Ausgabe der Autobiografie von Ronnie James Dio unterzeichnet.

Das Buch trägt den Titel Rainbow In The Dark und wird im Sommer dieses Jahres in Form einer limitierten Hardcover-Edition in deutscher Sprache erscheinen.

Der von Ronnie James Dio zu Lebzeiten selbst verfasste Text beleuchtet dessen Kindheit, seine ersten musikalischen Gehversuche (u.a. bei Elf) sowie die folgende Weltkarriere mit Rainbow, Black Sabbath und seiner eigenen Band DIO.

Co-Autor des Buches ist der renommierte englische Journalist Mick Wall.

Am 10. Juli dieses Jahres würde der unvergessene Ronnie James Dio seinen 79. Geburtstag feiern.

Quelle: Gordeon Music