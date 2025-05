Jennifer Weist – Nackt – Mein Leben Zwischen Den Zeilen

Buchtitel: Nackt

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 416 Seiten

Genre: Autobiografie

Release: 13.05.2025

Autor: Jennifer Weist

Link: https://www.rowohlt.de/

Verlag: rowohlt Polaris Hamburg

Buchform: Gebundene Ausgabe

Preis: 24,00 EUR

ISBN-Nummer: 978-3-499-01740-7

Nackt – Im Februar 2022 bringt Jennifer Weist, Sängerin der Rockband Jennifer Rostock, unter dem Namen Yaenniver ein Soloalbum heraus. Das Album polarisiert, ist anders. Kein Rock wie gewohnt, aber vieles anderes an Musikrichtungen. Pop, Beats, House, Rap und Hip-Hop-Elementen verschmelzen mit elektronischen Einflüssen. Sie vermischt Texte aus persönlichen Erfahrungen mit Themen, die tiefere gesellschaftliche und politische Implikationen haben.

Jetzt legt Jennifer Weist mit ihrem Buch nach. War das Album damals provokant, polarisierend und vor allem verstörend, folgt jetzt praktisch das Buch zur Musik. Warum ist Jennifer so, wie sie ist? Was ist in ihrem Leben geschehen, um sich so zu geben, wie sie ist?

13 Songs auf dem Album, nun 13 Kapitel, die genauso heißen. Gleich nach dem Inhaltsverzeichnis kommt eine Inhaltswarnung. Hier wird aufgeführt, in welchem Kapitel es um explizite Darstellungen von körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt auch gegen Kinder, Sexismus, Misogynie und Slutshaming, Essstörungen und Süchten, Bodyshaming, Sex und Konsum von Alkohol und Drogen geht.

Schon zum Beginn stellt sie klar, „Mit diesem Buch ziehe ich emotional blank. Dieses Buch ist ein Seelenstriptease.“ Es geht um die Erlebnisse ihrer Kindheit ohne Vater und den Beginn ihrer Karriere. Aber sie möchte auch die Schattenseiten der Musikindustrie beleuchten. Schon zum Beginn der Karriereleiter kommt es vom Produzenten zu sexuellen Übergriffen, später zum Machtmissbrauch und Sexismus, Lügen und Diskreditionen. Provokante Showelemente, die Grenzen überschritten, Alkoholexzesse und zerstörte Backstagebereiche gehörten zu eigenen Fehlern, die auch offen angesprochen werden. Es geht aber auch um Rebellion und Widerstand. Sie unterstützten Organisationen wie Sea Watch, Refugees Welcome und Warme Füße für alle. Die Band verstand sich als politisch, die sich aktiv am gesellschaftlichen Diskurs beteiligt. Die in Berlin zusammengestellte Band fing in kleinen Clubs mit zwanzig Gästen an. Waren es 2008 anfänglich 12 Songs bei einer Spieldauer von einer Stunde, wurden die Shows ebenso wie die Locations von Jahr zu Jahr immer größer. 2015 füllten Jennifer Rostock dann größere Hallen bei einer Spielzeit von mittlerweile zwei Stunden. Kurz darauf folgte dann die Entscheidung, das „Hamsterrad bis zum Stillstand langsamer drehen zu lassen“. Am 13. Mai 2018 erfolgt dann das vorerst letzte Konzert der Band Jennifer Rostock in der Columbiahalle Berlin.

Es geht um sexuelle Selbstbestimmung, gegen Sexualisierung und Instrumentalisierung des weiblichen Körpers, Geschlechterrollen und Klischees sowie gegen strukturelle Diskriminierung. Jennifer Weist begründet ihr Verhalten zu erlebten Situationen und erklärt Verhalten, die falsch interpretiert wurden. Sie erhebt ihre Stimme gegen Rassismus, Misogynie und Queerfeindlichkeit.

Ich habe das Buch in gebundener Form in der Hand gehalten. Es ist auch als Taschenbuch sowie als Hörbuch zu unterschiedlichen Preisen erschienen.