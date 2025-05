The Ossuary: präsentieren Vintage-Video zu „Altar in Black“

Mit Altar In Black beschwören The Ossuary ein rituelles Manifest des Doom herauf – getragen von schwer atmenden Riffs, eindringlicher Stimme und dem Nachhall guten alten Heavy Metals.

Dieser Song ist kein gewöhnliches Stück Musik. Er ist ein Schwur, in Stein gemeißelt und mit Blut besiegelt.

Altar in Black stammt vom kommenden Album Requiem For The Sun und verkörpert den Geist des Okkult-Rock und Doom-Metal der 70er-Jahre in seiner reinsten Form – roh, schwer und hypnotisch.

Aus den Gewölben des Doom erhebt sich dieser Track als feierliche Prozession: Gitarren wie Altarkerzen, Stimmen wie beschworene Geister, Bilder aus einer anderen Zeit. Wer hört, erkennt: Dies ist nicht nur Musik. Dies ist eine Zeremonie.

Für Fans von: Black Sabbath, Pentagram, Mercyful Fate, Witchfinder General

Requiem For The Sun erscheint am 23.05.2025 über Supreme Chaos Records.