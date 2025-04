The Ossuary: präsentieren neues Lyric-Video zu „Wishing Well“

Mit Wishing Well veröffentlichen die italienischen Okkult-Rocker The Ossuary den nächsten Song von ihrem kommenden Album Requiem For The Sun, das am 23. Mai 2025 über Supreme Chaos Records erscheint.

Der Track zeigt eindrucksvoll, wie die Band ihren markanten Stil weiterentwickelt – zwischen doomigem 70s-Rock, psychedelischem Flair und einer okkulten Aura, die sich tief in die Dunkelheit menschlicher Erfahrungen gräbt. Wishing Well ist dabei gleichermaßen introspektiv wie kraftvoll und macht deutlich, warum The Ossuary zu den eindringlichsten Live-Acts Italiens zählen.

Das vierte Album Requiem For The Sun verspricht eine cineastische Klanglandschaft voller Donner-Riffs und geisterhaften Melodien – Heavy Rock in seiner mystischen Form!