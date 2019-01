Vielleicht geht es euch ja wie uns, und ihr vermisst die authentische, erdige Kraft des klassischen Heavy Rock mit einer gewissen Nähe zum Prog im eigentlichen Sinne und die frische Wildheit der ersten Anfänge der Metalbands der 70er, als es den Begriff „Heavy Metal“ so noch gar nicht gab. Dann sind The Ossuary definitiv euer Ding! Die Italiener haben 2017 mit Post Mortem Blues ihr hochgelobtes Debütalbum veröffentlicht und werden am kommenden Freitag, den 25.01.2019, ihr zweites Album Southern Funeral nachlegen. Das Album ist jetzt bei Stoned Meadow Of Doom komplett im Stream zu hören:

Am 25.01.2019 wird Southern Funeral via Supreme Chaos Records veröffentlicht. Die ersten Pressereaktionen deuten es bereits an: The Ossuary haben noch eine Schippe zugelegt – mehr Drive, mehr Melancholie, einfach mehr von allem!

