Die deutschen Punk-Rock Legenden Betontod kündigen als Vorbereitung zur Vamos Tour 2019 im Februar/März, die Trinkhallen Hits Vol.1 Bonus CD mit sechs zusätzlichen Hits an und starten auch direkt mit dem Vorverkauf der Platte. Die CD erscheint als Startschuss zur Tour am 15. Februar, 2019 via Arising Empire.

Trinkhallen Hits Vol.1 hier vor: Bestellt euch die neuehier vor: https://betontod.lnk.to/TrinkhallenHitsVol1

Tracklist:

01. Rote Lippen soll man küssen

02. Im Wagen vor mir

03. Fiesta Mexicana

04. Griechischer Wein

05. Heidewitzka, Herr Kapitän

06. Ich war noch niemals in New York

07. Moskau

08. Schöne Maid

09. Die kleine Kneipe

10. Ich liebe das Leben

11. Punkpiraten

12. Exzessiver Alkoholgenuss

13. So jung wie heut

14. Glück Auf!

15. König Alkohol

16. HömmaSammaWommaNomma

Im kommenden Februar/März wird Betontod mit ihren Labelkollegen von Engst auf Tour gehen!

Betontod Vamos Tour 2019

w/ Engst

15.02. D Erfurt – HsD Gewerkschaftshaus

16.02. D Dresden – Reithalle Str. E

17.02. D Nuremberg – Hirsch

22.02. D Rostock – M.A.U. Club

23.02. D Magdeburg – Factory

01.03. D Dusseldorf – Stahlwerk

02.03. D Kaiserslautern – Kammgarn

03.03. CH Zurich – Dynamo

08.03. D Memmingen – Kaminwerk

09.03. A Graz – PPC

10.03. A Vienna – Simm City

15.03. D Bremen – Aladin Music Hall

16.03. D Kiel – Max Nachttheater

Kommentare

