Massive Wagons aus dem Norden England sind den langen und steinigen Weg gegangen und wissen wie Dreck schmeckt. Nach Jahren „on the road“ wurden Earache 2017 auf die Band aufmerksam und das Blatt wendete sich zum Guten.

Full Nelson ist das erste Album auf Earache Records (u.a. Rival Sonns, Blackberry Smoke, The Temperance Movement, The White Buffalo, The Glorious Sons) und der Plan war die Band damit erstmal in ihrer Heimat zu breaken. Das funktioniert im Sommer 2018 ganz hervorragend was die Charts widerspiegeln:

No. 16 Top 40 Albums

No. 1 Rock Album

No. 2 Indie Album

No. 4 Vinyl

Die ersten Shows für die anstehende UK Tour im April sind bereits seit Dezember ausverkauft. Die britischen Rockfans haben den von Status Quo, Blues – und Hardrock beeinflusste Feelgood-Sound also bereits in ihr Herzen geschlossen und als Special Guest der englischen Rockinstitution Thunder, werden Massive Wagons nun auch allen Rockfans in Deutschland auf der Stand Up Tour einheizen.

Tour w/Thunder

25.03. München, Backstage

26.03. Aschaffenburg, Colos Saal

27.03. Ludwigsburg, Rockfabrik

29.03. Berlin, Frannz Club

30.03. Hamburg, Knust

31.03. Bochum, Zeche

02.04. Nürnberg, Hirsch

03.04. Köln, Kantine

