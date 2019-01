Nachdem Deaf Havana zuletzt im November 2018 als Support von Nothing But Thieves in Deutschland waren und einige Songs ihres UK-Top-10-Albums Rituals vorgestellt haben, kehren sie im Februar und März für eine Headline-Tour zurück. Es stehen acht Shows in Deutschland und ein Konzert in Österreich an.

Auf Rituals verwandelte sich der Hardrock des beliebten Britrock-Quintetts in so etwas wie Hardpop. Die robusten Riffs, die den Vorgänger All These Countless Nights ausgemacht haben, sind noch immer vorhanden. Aber seit der Veröffentlichung dieser Scheibe haben sich Deaf Havana neu erfunden, aufgestellt und verjüngt; bereit für den nächsten Karriereabschnitt. Mit erst 28 Jahren hat sich Veck-Gilodi zu einem Songwriter und Produzenten mit selten gehörtem Faible für Melodien gewandelt, während er aber gleichzeitig auch nicht den Kontakt für die Rock’n’roll-Befindlichkeiten und die intensive emotionale Ehrlichkeit verloren hat, die Deaf Havana zu einer der Protagonisten des Alternative Rocks gemacht haben.

Ähnlich wie die Art, Songs zu schreiben – schnell und mutig – bringt er seine Philosophie auf den Punkt: „Ich glaube, das sind die besten Songs, die ich bisher geschrieben habe, von den Texten her ehrlich und sehr tiefgehend.“

Den thematischen Rahmen setzte er schon zu Beginn in den Vordergrund, indem er ganz simpel mit 12 Songtiteln anfing. „Das gab das Ziel vor. So konnte ich mit einem Chorus, einem bestimmten Wort oder Thema, das mit dem Ganzen zusammenhing, arbeiten – also Wake, Sinner, Ritual, Hell, Holy, Saviour“. Konzept, Titel, Komponieren, Aufnahmen, Schnelligkeit, Bilder, Sound, Atmosphäre: Das gesamte Rituals-Paket ist genau das, was sich James Veck-Gilodi für Deaf Havanas fünftes Album gewünscht hat: „Ich wollte etwas Drastisches kreieren und nicht noch eines dieser gefälligen Mainstream-Rockalben. Das ist das erste Album, das ich komplett für mich allein gemacht habe. Das ist die Musik, die ich zum jetzigen Zeitpunkt machen wollte und ich bin keine Kompromisse eingegangen. Das sind die Songs, die ich schreiben wollte und die die Leute hören sollen.“

Holy (Reading + Leeds 2018) Livevideo: https://www.youtube.com/watch?v=qrmk7jjrTL0

Tourdaten:

20.02.19 – München, Backstage Halle

25.02.19 – Wien, Arena Wien

27.02.19 – Leipzig, WERK2 – Halle D

02.03.19 – Berlin, BI NUU

05.03.19 – Hamburg, Markthalle Hamburg

06.03.19 – Bochum, Rockpalast Bochum

10.03.19 – Münster, Cafe Sputnik

11.03.19 – Stuttgart, Im Wizemann (Club)

13.03.19 – Köln, Die Kantine

