Die hessische Band Al Goregrind veröffentlicht am 15.03.2019 ihr zweites Album The Temple Is Burning. Das erneut im Kohlekeller produzierte Zweitwerk dieser komplett verstrahlten Nerds wird natürlich wieder Elemente aus der Star Wars Saga enthalten, verpackt in dieser unglaublichen Art und Weise der Interpretation von Death Metal, Grind, Progressive und auch Jazz. In einem Universum weit jenseits des irdischen Mainstream schieben Al Goregrind nach Crushing The Feeble erneut ein Album auf den Markt, das in der hiesigen Musiklandschaft zweifellos ihresgleichen sucht.

Heute veröffentlichen Al Goregrind erste Details zu The Temple Is Burning. Seht hier die Tracklist sowie das Albumcover.

Tracklist:

Rebel Radio Hoth Burnham Chose Well The Temple Is Burning Star Forge Wraith Squadron All Hail To Vader Rancor Rampage I‘ll Be At The Angry Dome The Force Is My Will The Rule Of Two Darth Nihilius Great Pit Of Carkoon (Bonus)

