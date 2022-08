BMG & Trafalgar: präsentieren ‚Dio: Dreamers Never Die‘

Nur zwei Tage gibt es dieses unglaubliche Filmevent mit Interviews berühmter Wegbegleiter und Künstler, Footage, was zuvor niemand gesehen, persönlichen Fotos und vieles mehr.

Die allererste karriereumspannende Dokumentation über das Leben und Wirken der legendären Metal Ikone Ronnie James Dio wird in Kinos weltweit präsentiert, allerdings nur an zwei Tagen nämlich am 28. September und am 2. Oktober. Dio: Dreamers Never Die gräbt sich in die Tiefen seines Lebens angefangen in den 50igern, als er als Doo-Wop Schmalzsänger begann bis hin zu Ritchie Blackmore’s Rainbow, der Ersatz als für Ozzy Osbourne als Sänger in Black Sabbath bis zu dem Punkt, als er seinen Rockstatus für immer festigte mit Dio. Der Film enthält Material, dass bis jetzt nie gezeigt wurde, ganz persönliche Fotos, intime Szenen mit seinen Freunden, Bandkollegen und Familie wie zum Beispiel: Wendy Dio, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, Vinny Appice, Lita Ford, Rob Halford, Sebastian Bach, Eddie Trunk und Jack Black. Darüber hinaus gibt es handverlesene Szenenausschnitte, die dem Fan ein Gefühl des ‘Dabeiseins’ geben.

Clip von Dio: Dreamers Never Die

Tickets gibt es ab dem 24. August.

In Deutschland kann man den Film hier sehen:

Cineplex, Schloßtheater, Münster

Cineplex/Cinemaxx, Mannheim

Cineplex, Bruchsal

Atelier Kino im Savoy, Düsseldorf

Cinecetta Cinema, Nürnberg

Lilion Cinema, Augsburg

Dio regiert noch immer als einer der einflussreichsten Rock Künstler aller Zeiten und einer der größten Sänger überhaupt. Seine Plattenkarriere umspannt die 1950iger, 1960iger, 1970iger, 1980iger, 1990iger und 2000er, er war der Frontmann der Rock-Elite schlechthin: Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio und Heaven & Hell. Berühmt für das Zeichen der ‘Metal Horns’, welches für Hard Rock und Metal Musik steht, wurde er mit Auszeichnungen überschüttet: Classic Rock Magazin Awards “Metal Guru Award”, „Revolver Golden God Awards “Best Metal Singer” und ist Mitglied des Guitar Center’s Rock Walk of Fame in Hollywood, CA.

Dio: Dreamers Never Die wurde von BMG finanziert, als Direktor zeichnen Don Argott und Demian Fenton (Framing John DeLorean, Believer, Last Days Here), produziert von Don Argott und Sheena Joyce für 9.14 Pictures, und als Executive Producer zeichnen Wendy Dio / Niji Productions und Kathy Rivkin Daum für BMG.

Über Trafalgar Releasing:

Trafalgar Releasing ist der weltweite Führer im Kino / Filmvertrieb. Die Firma stellt Produktion, Akquise, Marketing und den Vertrieb für mehr als 8000 Kinos in mehr als 120 Ländern.

Über BMG:

BMG – 2008 gegründet – ist die viertgrößte Musikfirma der Welt, Label und Publisher zugleich. BMG hat 20 Büros in 12 wichtigen Musikmärkten und repräsentiert über 3 Millionen Songs inklusive vieler Backkataloge weltberühmter Künstler www.bmg.com

