Alice Cooper: „Live From The Astroturf“ – die Original Reunion Show von 2015 ab 30.09. endlich weltweit erhältlich

earMUSIC macht´s möglich. Das Hamburger Label veröffentlicht am 30. September 2022 ein ganz besonderes, einzigartiges Zeugnis der jüngeren Musikgeschichte: Alice Cooper – Live From The Astroturf, die Original Reunion Show von 2015.

Aufgenommen im Good Records Plattenladen in Dallas, Texas werden wir Augen- und Ohrenzeugen eines grandiosen Konzerts des original Lineups der ersten Alice Cooper Band.

1968 gegründet, kreierte die original Alice Cooper Band eine theatralische, zum Schocken bestimmte und noch nie zuvor gesehene Art des Hard Rock. Innerhalb von fünf Jahren veröffentlichten sie nicht weniger als sieben Studioalben, darunter ihr internationaler Durchbruch School’s Out (mit dem gleichnamigen Top 10 Hit) sowie das US #1 Album Billion Dollar Babies (1973). Bis 1974 war die Gruppe in die oberste Liga der Rockstars aufgestiegen … und dann trennten sie sich.

Im Oktober 2015, mehr als 40 Jahre später, überzeugte Plattenladenbesitzer und Superfan Chris Penn die Originalbesetzung, sich für einen ganz besonderen Auftritt bei Good Records, seinem Plattenladen in Dallas, Texas/USA, wieder zu vereinen.

Alice Cooper (Gesang), Michael Bruce (Gitarre), Dennis Dunaway (Bass) und Neal Smith (Schlagzeug) bekamen auf der Bühne musikalische Verstärkung von Ryan Roxie (der für den verstorbenen Glen Buxton einsprang). Das Publikum erwartete eine Signierstunde von Dennis Dunaways im Zuge seiner Buchveröffentlichung Snakes! Guillotines! Electric Chairs! … und am Ende wurden sie Zeugen eines einmaligen Liveauftritts.

Die legendäre Reunion-Show mit Klassiker wie No More Mr. Nice Guy, I’m Eighteen und School’s Out erscheint am 30. September 2022 erstmals weltweit.

Glücklicherweise wurde das Event gefilmt und der daraus entstandene, mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm Live From The Astroturf, Alice Cooper (Schnitt und Regie von Steven Gaddis), wurde auf Filmfestivals von Fans und Journalisten gleichermaßen begeistert aufgenommen. Die Dokumentation erscheint nun erstmals auf DVD und Blu-ray, und zwar als exklusiver Video-Bonus zur limitierten CD- und Vinyl-Erstauflage.

Tracklist CD:

1. Caught In A Dream

2. Be My Lover

3. I’m Eighteen

4. Is It My Body

5. No More Mr. Nice Guy

6. Under My Wheels

7. School’s Out

8. Elected

9. Desperado (Intr. Bonus-Track)

DVD / Blu-Ray Documentary

• Music Video: „I’m Eighteen (Live From The Astroturf)“

• Music Video: „Under My Wheels (Live From The Astroturf)“

• Extensive Interview with Dennis, Michael and Neal

Das Werk erscheint in verschiedenen, streng limitierten Auflagen:

CD + Blu-ray Digipak

Apricot Vinyl + DVD

Curacao Vinyl + DVD

Glow In The Dark Vinyl + DVD

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.ear-music.net/alice-cooper-live-from-the-astroturf/