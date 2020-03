Rose Tattoo, European Tour 2020 am 08.03.2020 im Kulturhaus Astra, Berlin

Event: Rose Tattoo, European Tour 2020

Artist: Rose Tattoo

Vorband: Thundermother

Datum : 08.03.2020

Genre: Rock ’n‘ Roll

Besucher: 650

Ort: Astra Kulturhaus, Berlin

Kosten: 35 € VVK, 36 € AK

Links: https://www.astra-berlin.de/

http://www.rosetattoo.com.au/

https://www.thundermother.com/

Setlisten:

Thundermother

Rose Tattoo

Give Me Some Lights Thunderous Revival Whatever Hellevator Deal Driving In Style Rock’N’Roll Heaven Shoot We Fight For Rock’N‘Roll Scarred For Life Juice On The Loose One Of The Boys Work Itself Out Creeper Sidewalk Sally Rock’n‘Roll Outlaw The Butcher And Fast Eddy Once In A Lifetime Rock ‘n’ Roll Is King Sweet Meat Sweet Love We Can’t Beaten Bad Boy For Love Zugabe: Nice Boys

Der Sonntagabend kann schlechter verbracht werden, zum Beispiel mit einem miesen Tatort. Das kann ich aber noch nicht beurteilen, denn die Ludwigshafener Ermittler fallen heute einem Konzert in der Bundeshauptstadt zum Opfer. Rose Tattoo sind im Rahmen ihrer Europa Tour 2020 im Berliner Kulturhaus Astra und haben Thundermother als Support im Gepäck. Dank Michael Thiesen stehen wir auf der Gästeliste und ich darf auch meine Kamera mitbringen. Das Kulturhaus liegt zwischen Friedrichshain und Kreuzberg am Ufer der Spree. Der Einlass ist reibungslos und so sehen wir uns in einer kleinen aber feinen, bis zu 1000 Personen fassenden Halle.

Die Bühne ist gerichtet und pünktlich fangen die Donnermütter, nach der Ankündigung von Michael an. Die letzten Male war als Opener noch Whatever auf der Setlist, das ist heute etwas anders. Egal, ab der ersten Minute haben die Mädels das Publikum gut im Griff. Bassistin Majsan Lindberg hat sich gut eingelebt und dominiert die rechte Seite. Filippa beackert ihre Gitarre und wird heute bei einem Song auf den Schultern von Michael Thiesen durch die Menge getragen. Dabei spielt sie natürlich weiter, wobei sie bei früheren Konzerten noch selbst durch das Publikum lief. Hier ist es zu eng und so wird auf den Zwei-Meter-Mann zurückgegriffen. Nach u. a. Hellevator, Rock ’N’ Roll Heaven, Shoot und dem letzten Song We Fight For Rock ’n‘ Roll ist nach gut 45 Minuten Schluss. Viel Neues gibt es noch nicht, die neue Platte ist in der Mache. Auch das Bier kommt nicht zu kurz und so ist ein Becks immer in Reichweite. Auf jeden Fall konnten die vier Damen das Publikum überzeugen.

Der Umbau geht recht schnell, da das Equipment von Rose Tattoo schon aufgebaut ist. Die beginnen relativ zeitnah mit Scarred For Life. Aushängeschild der Australier, ist Gary „Angry“ Anderson, der mit Overall und Jeansweste unterwegs ist. Meist vorn am Rand am Mikro, aber das eine oder andere Mal wechselt er zu einem seiner Gitarristen. Egal wo, seine Stimme ist schon markant. Die typischen Rose Tattoo Vocals geben den Songs den nötigen Wiedererkennungswert und so kann dann das Feuerwerk gezündet werden. Zunächst sind etwas neuere Stücke dran, aber als die älteren Sachen kommen, ist kein Halten mehr. Rock’n‘Roll Outlaw, The Butcher And Fast Eddy, One Of The Boys – das ist es, was alle hören wollen, und das bekommen sie. Dai Pritchard verleiht mit seiner Slide Gitarre den nötigen Drive, während Bob Spencer, Jackie James Barnes und Bassist Mark Evans die Rock ’n‘ Roll Keule auspacken. So wird das Konzert von den gut 650 Gästen gefeiert. Als Zugabe gibt es noch Bad Boys und dann geht das Licht an.

Beim Merch sind nur leider Thundermother anzutreffen, die aber wie immer gern für Bilder und Autogramme zur Verfügung stehen.

Fazit: Netter Abend in Berlin mit zwei Bands, die schon des Öfteren, auch auf der Kieler Woche, zu sehen waren. Guter Rock ’n‘ Roll, der hier zu gefallen weiß. Nochmals danke an Michael Thiesen, der das so kurzfristig und unbürokratisch ermöglichte.