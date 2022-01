Ross The Boss: kündigt ausgedehnte Europatour für 2022 an

Ex-Manowar Gitarrist Ross The Boss wird sich erneut 2022 auf europäischem Boden blicken lassen – Headliner-und Festival-Shows sind zwischen Frühling und Sommer einige geplant (die Evolution Of Fire Tour 2022 findet entweder mit Support von Dark Embrace oder aber unterstützt durch RAM und Trauma statt), welche sein zuletzt erschienenes Album Born Of Fire präsentieren wird.

“Ein Set mit dem höchstmöglichen Energielevel,” ist, was Ross seinen Fans für die kommenden Termine versprechen kann. „Wir holen aus dem bisschen, was aktuell möglich ist, alles raus! Jedes Lied wird zu 100% unglaublich! Natürlich werden wir auch all die Klassiker aus meiner Manowar-Ära, wie auch die neuen vernichtenden Songs von Born Of Fire!“

Born Of Fire wurde ursprünglich im März 2020 veröffentlicht, ist das 4. Werk der Gruppe und erschien nicht mal zwei Jahre nach dem Chartbreaker By Blood Sworn. Lieder war es Ross aufgrund der Pandemie nicht möglich direkt nach Veröffentlichung des Albums eine Tour zu absolvieren. Doch bald wird er die verlorene Zeit wiedergutmachen – Termine von März bis in den Juli 2022 sind geplant.

Die Shows im April werden von Dark Embrace begleitet, während dann im Mai RAM und Trauma mit Ross die Straße teilen werden – zudem gibt es Auftritte auf dem Sweden Rock Festival, Big Gun Festival und dem Midalidare Rock Festival in diesem Sommer.

“Wir liefern jede Nacht ab! Metal-Aufruhr wie es keine andere Band kann!“ Und alle Metalheads werden 2022 endlich wieder die Möglichkeit haben den einmaligen Ross The Boss dort zu erleben, wo er hingehört – auf der Bühne!



Bestätigte Tourdaten

03.03. DK, Soborg – Richter

04.03. DK, Viborg – Viborg Metal Festival

05.03. DE, Hademarschen – Hademarschener Hof

06.03. BE, Aarschot – De Klinker Club

09.03. UK, Great Yarmouth – Hard Rock Hell Springbreak

21.04. ES, Barcelona – Boveda, w/ Dark Embrace

22.04. ES, Pamplona – Sala Totem, w/ Dark Embrace

23.04. ES, Valladolid – Porta Caeli, w/ Dark Embrace

24.04. ES, Gijon – Sala Acapulco, w/ Dark Embrace

26.04. PT, Oporto – Hard Club, w/ Dark Embrace

27.04. PT, Lisbon – RCA Club, w/ Dark Embrace

28.04 ES, Sevilla – Sala X, w/ Dark Embrace

29.04. ES, Almeria – Sala Emma, w/ Dark Embrace

30.04. ES, Valencia – Paberse Club, w/ Dark Embrace

01.05. ES, Madrid – Caracol

03.05. MT, Valetta – Aria Complex

05.05. NO, Kopervik – Karmøygeddon

07.05. GR, Athens – Kyttaro Live

08.05. GR, Thessaloniki – Eightball, w/ RAM + Trauma

08.05. DE, Hamburg – Knust, w/ RAM + Trauma

13.05. DE, Oldenburg – Amadeus w/ RAM + Trauma

14.05. NL, Tilburg – Little Devil, w/ RAM + Trauma

15.05. NL, Rotterdam – Baroeg, w/ RAM + Trauma

17.05. DE, Osnabrück – Bastard Club, w/ RAM + Trauma

18.05. DE, Bochum – Matrix, w/ RAM + Trauma

19.05. DE, Würzburg – Posthalle, w/ RAM + Trauma

20.05. DE, Siegburg – Kubana, w/ Trauma

21.05 DE, Weinheim – Cafe Central, w/ RAM + Trauma

22.05. DE, München – Strom, w/ RAM + Trauma

24.05. CH, Pratteln – Z7, w/ RAM + Trauma

25.05. IT, Bergamo – Druso, w/ RAM + Trauma

26.05. AT, Salzburg – Rockhouse Bar w/ RAM + Trauma

27.05. DE, Leipzig – Hellraiser, w/ RAM + Trauma

28.05. DE, Eisenhüttenstadt – Gesellschaftshaus Schleicher

10.06. SE, Sölvesborg – Sweden Rock Festival

01.07. RU, Pereslavl – Big Gun Festival

15.07. BG, Mogilovo – Village Midalidare Rock

