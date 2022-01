Aviana: veröffentlichen neue Single und Video zu „Obsession“

Ein neues Jahr ist da und Metal-Schwergewicht Aviana sind mit einer neuen Single namens Obsession zurück, das bisher ausschließlich von Sänger Joel Holmqvist geleitet wurde.



Schaut euch das Musikvideo zu Obsession jetzt an:

Streamen/downloaden: https://aviana.lnk.to/obsession



Im März 2020 gaben alle bisherigen Mitglieder der schwedischen Band ihren Abschied von Aviana bekannt, um sich auf andere Dinge im Leben zu konzentrieren. Seitdem nahm Joel die Dinge selbst in die Hand und hielt die Band am Laufen, indem er 2021 vier von der Kritik gefeierte Singles via Arising Empire veröffentlichte.

Am 20. Januar enthüllten Aviana neben dem Sänger vier neue maskierte und unbekannte Personen.

„Das nächste Kapitel von Aviana ist da. Lass es bekannt werden!“

Beim Hören der neuen Single wird klar, dass dieser Song einen melodischeren Metalcore-Sound hat, den wir eher von der Band kennen. Obwohl noch kein neues Album angekündigt wurde, wird wohl weiter heimlich daraufhin gearbeitet.



„Die letzte Single, die wir mit Overcome veröffentlicht haben, war wirklich experimentell und hat Spaß gemacht, aber der Sound dieses neuen Songs ist näher an dem reiferen Sound, den wir für dieses Album anstreben“, sagt Joel.



Man kann ziemlich schnell eine düstere Stimmung erkennen und eine Geschichte zu Themen im Zusammenhang mit psychischen Problemen, wenn man sich das Musikvideo zu Obsession anschaut.



„Der Text dieses Songs ist etwas emotionaler und handelt von einem Thema, über das wir meiner Meinung nach viel mehr sprechen sollten. Das wollten wir nicht nur mit den Texten visualisieren, sondern auch im Video zum Leben erwecken.“, beendet Joel.



Aufgrund der aktuellen und anhaltenden Pandemie-Beschränkungen in Europa hat die Band kürzlich die Absage mehrerer Shows und Touren bekannt gegeben, wird aber dennoch im März mit Kill The Lights in Großbritannien und Imminence in Schweden unterwegs sein.

Kill The Lights – The Sinner UK Tour

w/ Special guests Aviana

09.03 Bridgend (Hobos)

10.03 Bournemouth (Anvil)

11.03 Birmingham (Asylum 2)

12.03 Manchester (Star and Garter)

13.03 Glasgow (Garage Attic)

15.03 Leeds (The Key Club)

16.03 Nottingham (Old Salutation)

17.03 Bristol (Rough Trade)

18.03 London (Boston Music Room)

19.03 Brighton (Green Door Store)

Imminence – Heaven In Hiding Schweden Tour

w/ Special Guests Aviana, Eyes Wine Open

25.03 Göteborg (Valand)

26.03 Stockholm (Nalen Klubb)

