Rotten And Poor Promotion Chef Felix Pirk (18) veranstaltet 5. Festival

Thrash Metal Urgesteine PROTECTOR als Headliner bestätigt

Tickets im Vorverkauf erhältlich!

Seit 2014 veranstaltet die Musik-Werbeagentur ROTTEN AND POOR PROMOTION, die 2010 von Gründer Felix Pirk, mittlerweile besser bekannt als „Deutschland‘s jüngster Promoter“, aus dem Boden gestampft wurde, ihr ROTTEN AND POOR STAGE KILL Festival, das jährlich im einzigartigen Berliner Slaughterhouse stattfindet.

Erfinder und Organisator des Stage Kill Festivals ist der mittlerweile 18-jährige Agenturchef selbst.

Im Frühjahr 2017 glänzte er dabei u.a. mit einem komplett ausverkauften 2-Tages Festival, damals mit Bands wie DESTRUCTION oder ASPHYX.

Im Herbst 2017 ging das Stage Kill Festival dann sogar auf eine erfolgreiche Deutschland Tour.

Zwei von insgesamt fünf Shows waren restlos ausverkauft.

Am 10. August 2018 kehrt das Stage Kill Festival wieder triumphierend nach Berlin zurück und dürfte für den geneigten Fan abermals ein Event der Extraklasse werden.

Als Headliner in diesem Jahr bestätigt sind die deutschen Thrash Metal Urgesteine von PROTECTOR, die an diesem Abend eine exklusive Club Show spielen werden.

Als Co-Headliner angekündigt ist die neue Heavy Thrash Metal Band DAILY INSANITY, die an diesem Abend ihre große Release Show zur neuen EP ‚Conspiracy‘ spielen wird.

Ebenfalls gesellen sich die Death Metaller von XICUTION und die Stoner Metaller von HELL IN THE SKIES zum Billing dazu.

Karten sind zum Preis von 10 € zzgl. Gebühren exklusiv und nur bei KOKA36

unter www.koka36.de sowie telefonisch unter 030 / 61 10 13 13 erhältlich.

Die Tickets sind lediglich auf 150 Stück limitiert.

Weitere Informationen unter: rottenandpoor.de | facebook.com/RottenAndPoorPromotion

