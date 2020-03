Russkaja: No One Is Illegal-Tour am 10.07.2020 in Freiburg (Ersatztermin)

Wegen des allgemeinen Veranstaltungsverbotes der Stadt Freiburg bleibt das Jazzhaus noch bis mindestens 20. April geschlossen. Auch der Gig der österreichischen Ska, Rock, Polka-Crossover-Band Russkaja fiel eben diesem Veranstaltungsverbot aufgrund des Coronavirus zum Opfer, jetzt gibt es mit dem 10. Juli 2020 einen Ersatztermin und die No One Is Illegal Tour wird fortgesetzt. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Als Erstes: Die Stühle aus dem Saal nehmen, die Tanzfläche freiräumen, die Getränke verteilen und sich in Tanz-Mosh-Polka-Position bringen: Russkaja kommen und es darf gefeiert werden! Alle sind willkommen, keiner muss draußen bleiben, egal wo er herkommt. Auf ihrem sechsten Album No One Is Illegal reißen Russkaja nicht nur musikalische Grenzen nieder, sondern mischen sich ein: Einfach mal sagen, was Sache ist, und das heißt: Miteinander statt gegeneinander.

Mit 12 bläserstarken, rockenden und enorm tanzbaren Tracks verknüpfen Russkaja auf No One Is Illegal den Ernst des Lebens mit der Freude am Dasein. „It’s time for a love revolution, we’re gonna change the world“, shoutet Frontmann Georgij Makazaria mit seiner markanten Stimme im Song Love Revolution und bringt damit auf den Punkt, wofür Russkaja stehen: Ein Lebensgefühl, das alle Menschen verbindet und das keine Grenzen akzeptiert. Kosmopolitisch, positiv und mit Spaß am Leben. Die Texte auf Russisch, Deutsch und Englisch, die Musik in aller Welt zuhause: Rock, Ska, ein Hauch Latino-Groove und natürlich jede Menge aufputschende Turbopolka und Russendisko. So reißt man Mauern ein und bringt Menschen zusammen. Auch der Titelsong No One Is Illegal macht mit seinem deutsch-englischen Text auf russischen Melodiefetzen und mit einer herzerwärmenden Violine klar, wo diese Band steht: Dort wo keiner ausgeschlossen wird.

Weitere bestätigte Ersatztermine:

19.03.2020 Dresden

20.03.2020 Kempten