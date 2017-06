Am 12. Juni fand im The O2 in London ein gewaltiges Aufeinandertreffen der Größen der Rock- und Metal-Musik statt. Es ist wieder Zeit für die jährlichen Metal Hammer Golden Gods Awards! In Zusammenarbeit mit Orange Amplification lockte das Event nicht nur Vertreter der Musikbranche, sondern auch viele Metalheads aus der ganzen Welt in Englands Hauptstadt. So etwas lässt sich Wargaming natürlich nicht entgehen und nutzt die Golden Gods Awards als Start für eine Zusammenarbeit zwischen World of Tanks und der schwedischen Heavy Metal Band SABATON.

Die Kombination aus Geschichte und epischer Musik ist für Wargaming und seinen Millionen von Spielern ein wichtiger Bestandteil in ihren Spielen. SABATON nimmt mit seiner Musik nicht einfach nur Einfluss auf die Fans des Spiels – die Band ist auch selber Teil der World of Tanks-Community und liebt es, ein paar Runden zwischen ihren Auftritten in den stählernen Kolossen zu drehen. Hier wird wieder deutlich, wie viele unterschiedliche Menschen durch das Spiel vereint werden, um eine Leidenschaft zu teilen… und mit schwerem Gerät zu rocken.

SABATON ist dieses Jahr nicht zum ersten Mal bei den Metal Hammer Golden Gods Awards. Bereits 2011 konnte die Band den Breakthrough Band Award gewinnen und 2012 waren sie bei dem ebenfalls von Wargaming gesponsorten Award nominiert. Den 15. Geburtstag des Events lässt sich die Band dieses Jahr natürlich nicht entgehen.

„Es ist großartig zu sehen, dass die Mitglieder von SABATON auch ein aktiver Teil von World of Tanks sind“, so Maxim Chuvalov, World of Tanks Marketing-Manager. „Wir wissen, dass die Interessen und Fähigkeiten unserer Kommandanten über das Spiel hinausgehen. Mit dieser Zusammenarbeit wollten wir die musikalische Bandbreite in unserer World of Tanks-Community hervorheben, denn natürlich ist die Musik ein wichtiger Bestandteil der Spielerfahrung. Das ist unsere Chance, die Musik in und um unsere Spiele herum weltweit mit anderen Gamern zu teilen und diese zu inspirieren.“

„Die Geschichte ist ein wichtiger Teil der Inspiration für uns“, sagt Joakim Brodén, Lead-Singer von SABATON. „Wir erzählen gerne Geschichten, die die Leben von vielen Menschen beeinflusst haben. Wir alle spielen World of Tanks – und ein Teil von den vielen coolen Dingen zu sein, die Wargaming auch außerhalb des Gaming-Bereichs macht, ist einfach toll!“

Die Fans von SABATON und Wargaming können sich auf einige besondere Überraschungen freuen, also haltet die Augen und Ohren offen – das Wichtigste jedoch: Rock on!

Über World of Tanks

World of Tanks ist ein teamplaybasiertes Massive-Multiplayer-Online-Spiel, bei dem sich alles um Panzerfahrzeuge aus der Mitte des 20. Jahrhunderts dreht. Spieler kämpfen „Kette an Kette“ mit Panzerfans aus allen Teilen der Welt. World of Tanks bietet über 450 historisch akkurate Panzermodelle in höchster Detailstufe aus den USA, Deutschland, der Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien, Japan, China und der Tschechoslowakei.

Offizielle Webseite: www.worldoftanks.eu

Über Wargaming

Wargaming ist ein vielfach ausgezeichneter Entwickler und Publisher von Onlinespielen, sowie einer der weltweiten Marktführer im Bereich der Free-to-Play MMOs. 1998 wurde das bis heute in privater Hand befindliche Unternehmen gegründet und seitdem wurden mehr als 15 Titel veröffentlicht. Aktuell fokussiert sich Wargaming auf die Entwicklung seiner Teamplay-MMO-Reihe mit dem herausragenden World of Tanks, dem rasanten Luftkampf-MMO World of Warplanes, sowie dem maritimen World of Warships. Die drei miteinander verbundenen Titel werden in Zukunft ein gemeinsames Spieleuniversum bilden, vereint in dem Portal www.wargaming.net.

Als Teil seines Multiplattform-Lineup hat Wargaming World of Tanks auf Xbox sowie World of Tanks Blitz auf Mobilgeräten, Tablets, Windows 10-PC’s und Mac OS X veröffentlicht. World of Tanks auf der Xbox sorgt seit 2014 und 2015 für packende Panzergefechte auf Konsole und bietet das erste plattformübergreifende Spiel zwischen der Xbox 360 und der Xbox One. 2016 hat Wargaming World of Tanks ebenfalls für SONY’s PlayStation®4 veröffentlicht.

Offizielle Webseite: www.wargaming.com

Holt Euch das aktuelle Album von SABATON, »The Last Stand«, hier: http://nblast.de/SabatonLastStandNB

Holt Euch »The Last Stand« digital: http://nblast.de/SabatonDownloads

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare