Sandberg A/S – Powerbank USB-C PD 130W 50000

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Powerbank USB-C PD 130W 50000

Capacity: 50000 mAh / 185 Wh

Battery type: Lithium-Ion

Battery type: Lithium-Ion

Port 1: OUT (USB-C) : 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/2.5A (30W Max)

Port 2: IN : 5V/2.0A, 9V/2.0A (18W Max)

Port 3: OUT (USB-C) : 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/5.0A (100W Max)

Port 3: IN (USB-C) : 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/3.0A (60W Max)

Gewicht: 1.200 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/powerbank-usb-c-pd-130w-50000

Preis: 231,99 € (UVP)

Etwas länger musste man auf die neuste Powerbank aus Dänemark warten. Ab dieser Woche steht von Sandberg A/S die Powerbank USB-C PD 130W 50000 zum Kauf bereit und das noch pünktlich vier Wochen vor Weihnachten. In dem recht kleinen Paket wartet eine über ein Kilo schwere Stromversorgung, die in vielen Lebenslagen eine gelungene Performance abliefert. Dem schlichten und trotz des Gewichtes immer noch handlichen Design folgt eine digitale Anzeige, die den genauen Ladezustand aufzeigt. Kompakt, mit einer Länge von 15 cm und Breite von 7 cm findet der neue Wegbegleiter schnell Platz in jedem Wanderrucksack. Jedoch kann man die 50000mAh Stunden aktuell auch anderweitig gebrauchen. Als Lademöglichkeiten beim Blackout kommt der Besitzer so schnell nicht ins Schwitzen. Ganze 20 Ladungen je nach Smartphone verspricht der Hersteller nicht nur, sondern hält diese auch ein. USB-A und USB-C Geräte werden immer allgegenwärtiger. Vom Feuerzeug, zur Tischlampe bis hin zum Tablet – das USB-Sortiment stiegt weiter fleißig an und kann mit der Powerbank an verschiedenen Ports geladen werden.

Blicken wir mal neben den 50000mAh auf weitere technische Details. Die schon angesprochene Ladeanzeige macht viel her und zeigt den tatsächlichen Stand prozentgenau an. Das gilt nicht nur beim Betreiben der Powerbank, sondern auch beim Laden. Die, wir sagen es mal Taschenlampe, besitzt zwei Helligkeitsstufen und lässt keine Wünsche offen. Der 30W USB-C Ausgang ist nur der kleine Bruder vom Hauptport, der sowohl In als auch Out 100W Spitzenleistung bringt. Ein beachtlicher Wert, bei dem die Konkurrenz im Preissegment oft das Nachsehen hat. Zusammengefasst: Die Leistung in Kombination mit der Power bringt die USB-C PD 130W 50000 Powerbank in Stellung. Die Standard-USB-Steckplätze dürfen da natürlich nicht fehlen und runden das Produkt ab. Da bleibt die Frage, wo bleibt der Haken? Maximal der Preis bringt einen zum Grübeln. Mit 231,99 Euro ausgeschrieben und aktuell bei einigen Händlern für gute 190 € im Angebot liegt die Powerbank ganz klar über denen der vielen günstigen Hersteller. Auch wenn der Langzeittest wegfällt, kann man nur noch mal die Qualität der Dänen hervorheben. Nicht ohne Grund geben sie fünf Jahre Garantie auf ihre Produkte. Ebenfalls ein wichtiger Faktor: Es werden nicht irgendwelche Versprechungen aufgetischt, die gar nicht gehalten werden können. Die Schnelligkeit und große Kapazität sind kein Lockmittel, sondern blanke Realität.