Sankt Hell: das Festival geht am 27.+28. Dezember 2018 im Gruenspan, Hamburg in die vierte Runde

Am 27. + 28. Dezember 2018 kommt Sankt Hell zum vierten Mal mit internationalen Rock- und Metalbands ins Gruenspan, Hamburg. Mit dabei sind die Münchener Stoner-/Psychedelic Rocker Colour Haze, die schwedische Hardrock Band Mustasch, ihre Retro-Rock-Landsleute Horisont und das schwedische Bluesrock Trio Kamchatk der „Heavy-Murder-Fuzz“ Act Mammoth Mammoth aus Australien, die Athener Heavy Rockband Nightstalker, die deutsche Psychedelic-/Hardrockband Wucan, die schwedischen Vintage Heavy Rocker Hypnos, die extremen Kopenhagener Death/Doom-Damen von Konvent und ihre dänischen Sludge Metal Kollegen Dirt Forge. Weitere Ankündigungen folgen demnächst…

Tickets gibt es im Vorverkauf bei www.eventim.de und www.sankthell.com

VVK- Preise: Tagesticket 33 €, 2-Tage-Festivalticket 55 €

Oder an der Abendkasse: Tagesticket 44 €

Info zu allen Künstlern:

Colour Haze

Heavy Psychedelic Rock

Seit ihrer Gründung 1994 ging es der Münchener Band Colour Haze nie darum, gedankenlos der Rollenverteilung des Rock ’n‘ Roll zu folgen, sondern vielmehr ihrer Musik und Performance eine positive und spirituelle Tiefe zu verleihen. Dies könnte der Grund dafür sein, dass Colour Haze Fans immer wieder von einer hypnotisierenden Erfahrung beim Konzertbesuch berichten. Zunächst wurde die Band zu einer treibenden Kraft in der europäischen Stonerrock-Szene. Doch mit ihrem in 2003 veröffentlichten Doppelalbum Los Sounds De Krauts erweiterten Colour Haze die stilistischen Grenzen des Stonerrock soweit, dass Kritiker für ihre einzigartige musikalische Ausdrucksweise die Genrebezeichnung “Heavy Psychedelic” erfanden, die zahlreiche andere Künstler beeinflusste. Colour Haze traten bereits als Headliner beim Burg Herzberg Festival, Desertfest oder Stoned From The Underground Festival auf und spielten bei großen europäischen Festivals – wie dem französischen Hellfest – sowie als Headliner beim ersten indischen Rockfestival in Bangalore und beim Psycho California Festival in Las Vegas.

https://www.colourhaze.de

https://www.facebook.com/Colour-Haze-63239115015/

Mustasch

Hard Rock

Die Liveshows der vier schwedischen Hardrocker sind brachial und legendär, der extrovertierte Gesang von Frontmann Ralf Gyllenhammar ist dabei unverwechselbar. Mustasch kommen mit ihrem brandneuen neunten Studioalbum Silent Killer im Gepäck zum Sankt Hell – schnell, hart und wütend geht es dabei zu! Wem Volbeat mittlerweile zu belanglos geworden ist, der wird Mustasch abfeiern!

http://www.mustasch.net

https://www.facebook.com/Mustaschofficial

Kamchatka

Retro-/Blues Rock

Wo Kamchatka auftreten, brennt die Luft! Grundzutaten für das exzellente Destillat waren damals wie heute: Stoner-, Hard-, 70’s-, Retro- und Psychedelic-Rock mit einem kräftigen Schuss Blues. Dieses Gebräu servieren die Skandinavier Anhängern von Led Zeppelin, Jimi Hendrix oder Soundgarden mal als kompaktes und rifflastiges Gitarrenbrett, mal als ausufernde Instrumentalorgie mit Soloausritten. Nach einer längeren Konzert- und Kreativitäts-Pause, sind Kamchatka endlich wieder zurück auf deutschen Bühnen und werden die Konzertbesucher in gewohnter Manier in ihren Bann ziehen.

http://kamchatka.se

https://www.facebook.com/Kamchatkaofficial/

Horisont

Retro Rock

Meilensteine ​​sind in der unberechenbaren Welt des Balls-Out Rock’n’Rolls von allergrößter Bedeutung. So haben Horisont mit ihrem aktuellen Album About Time gerade erst ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Eine beeindruckende Leistung für jede Band, aber es ist noch bemerkenswerter, wie lebhaft die Band auch jetzt noch in 2018 klingt. Horisont ging und geht es dabei stets darum, Spaß zu haben und gute Musik zu machen. Beim Sankt Hell bringen die Schweden Ohrwurm-Melodien, doppelstimmige Gitarrenleads, Synthesizer und die hohe Rockstimme von Frontmann Axel Söderberg auf die Bühne!

http://www.horisontmusic.com

https://www.facebook.com/horisontmusic/

Mammoth Mammoth

Heavy-Murder-Fuzz

Mammoth Mammoth – einer der härtesten Rockexporte Australiens – kommt zum Sankt Hell, um Vollgas zu geben! Die Band ist bekannt für ihre kraftvollen, unberechenbaren Live-Shows, angeführt von ihrem enthusiastischen Sänger Mikey Tucker. Das dürfte der totale Abriss werden!

http://www.mammothmammoth.com

https://www.facebook.com/mammothmammothband

Nightstalker

Heavy Rock

Die Geschichte der griechischen Rockband Nightstalker beginnt in den frühen 90ern, als sie zusammen mit Bands wie Kyuss, Sleep und Monster Magnet zur Wiederbelebung des Heavy Rocks der 70er-Jahre beitrugen und sich durch ihre pure Rock’n’Roll-Attitüde und konstanten Live-Aktivitäten einen Namen gemacht und großen Respekt erspielt haben. Seitdem haben sie fünf Alben und zwei EPs veröffentlicht, Tourneen und Festivals – u.a. Freak Valley und Stoned from the Underground – in ganz Europa gespielt. Roher Rock ‘n‘ Roll und atemberaubende Riffs haben die Band mehr als 20 Jahre am Laufen gehalten. Wir freuen uns auf den intensiven und groovigen Heavy Sound der vier Athener beim Sankt Hell.

http://www.nightstalkerband.com

https://www.facebook.com/nightstalkerband/

Wucan

Psychedelic-/Hardrock

Deutschland und die Rockmusik, da war doch was? Nein, nicht Westernhagen, sondern Krautrock: Jene seltsam großartige Musik voller Grooves und Experimentierlust, stilistisch kaum greifbar, eingespielt von Bands mit kuriosen Namen. Alles Tugenden, die Wucan aus Dresden wie selbstverständlich in die Gegenwart übersetzt: Die Band um Sängerin, Multiinstrumentalistin und Songschreiberin Francis Tobolsky möchte wieder Musik mit Wumms und Charakter auf die Landkarte setzen und bedient sich dazu unbekümmert aus allen Genres, solange der Spirit stimmt: Ohne Probleme lässt sich Wucan als Hardrock-, Psychedelic-, Acidfolk-, Stoner- oder Bluesrockband hören, die ihre Einflüsse elektrisierend ineinander gefaltet hat.

http://www.wucan-music.de

https://www.facebook.com/wucanmusic/

Hypnos

Heavy Rock

Hypnos lassen die Muskeln spielen. Mit ihrem neuen Frontmann Linus Johansson haben sie erst kürzlich das Livealbum GBG Sessions veröffentlicht – mit zwei neuen Tracks als starken Ausblick auf das für Herbst 2018 angekündigte dritte Studioalbum der schwedischen Vintage Rocker.

https://www.facebook.com/hypnosboogie/

Konvent

Doom/Death

Langsam aber beharrlich dringen dröhnende Bassriffs und brutale Death Vocals in den Körper der Konzertbesucher ein, die fasziniert das Bühnenspektakel der Kopenhagener All-Female Doom/Death Metalband Konvent erleben. Im letzten Jahr veröffentlichte die junge Band ihre 4-Track EP Demo als erstes Lebenszeichen und spielten sich innerhalb kürzester Zeit – u.a. durch atemberaubende Auftritte beim Aalborg Metal Festival, Copenhell, Spot und Heavy Agger Metal Festival – von einem unbekannten Geheimtipp zu einem angesagten und vom Feuilleton gefeierten Metal Act in Dänemark. Mit Konvent dürfte die bisher jüngste und zugleich härteste Doom/Death Walze überhaupt auf die Sankt Hell Festivalbesucher zurollen. Böse! Brutal!

https://www.facebook.com/konventband/

Dirt Forge

Doom/Sludge Metal

Dirt Forge – gegründet 2013 in Kopenhagen – spielen Doom/Sludge Metal, inspiriert von Bands wie High On Fire, Mastodon, Crowbar and Black Sabbath, und bedienen sich dabei einer Füller dynamischer Sounds, mit langsamen, zerbrechlichen Melodien bis hin zu krachenden Riffs und donnernden Drums. Trotz ihrer kurzen Bandgeschichte haben sie bereits viele Shows gespielt, Genregrößen wie Crowbar, Church Of Misery und Monolord supportet und sind bereits bei prestigeträchtigen Festivals wie dem Copenhell und Roskilde Festival aufgetreten. Sie haben ihr von Chris Fielding (u.a. Electric Wizard, Primordial, Conan) produziertes Debütalbum im Gepäck und werden mit ihrer intensiven Liveshow auch beim Sankt Hell einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

https://www.facebook.com/dirtforgeband/

Sankt Hell wird präsentiert von

Radio Bob!, Rock Hard, Rocks, Musix, Kulturnews und metal.de

