Die Heavy Metal Band Elvenstorm aus Frankreich hat ihre neue Single Devil Within‘ veröffentlicht – man kann sie sich unter anderem hier auf YouTube in kompletter Länge anhören.

The Conjuring ist ein kompromissloses Heavy Metal Album in bester Elvenstorm Manier! Es wird am 13. Juli bei Massacre Records erscheinen.

Es wurde von Lars Ramcke im Thunderhall Studio gemischt und von Piet Sielck im Powerhouse Studio gemastert. Für das Artwork ist Andrey Vasilchenko verantwortlich. Hier kann man das Album vorbestellen.

Elvenstorm – The Conjuring

1. The Conjuring

2. Bloodlust

3. Ritual Of Summoning

4. Into The Night

5. Devil Within’

6. Chaos From Beyond

7. Stellar Descension

8. Evil’s Dawn

9. Cross Of Damnation

10. Dawn Of Destruction

https://www.facebook.com/Elvenstorm

https://www.youtube.com/user/ElvenstormOfficial

https://spoti.fi/2sd9w6V

