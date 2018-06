Am 15. Dezember steigt die diesjährige Ausgabe des Knock Out Festivals in der Karlsruher Schwarzwaldhalle. Die Veranstaltung, die schon im letzten Jahr restlos ausverkauft war, findet auch heuer wieder sehr großen Zuspruch: bereits seit längerem sind die VIP-Tickets ausverkauft, nun sind auch die Sitzplatztickets restlos vergriffen.

Damit sind nur mehr reguläre Stehplatztickets im Vorverkauf.

Bereits fest mit in Planung ist für dieses Jahr ein extra großes Rolli-Podest, sodass auch gehbehinderten Besuchern und ihren Begleitpersonen der Festivalbesuch so angenehm wie möglich gestaltet werden kann. Außerdem wird derzeit an einer Erhöhung der Bühne gearbeitet, um allen Besuchern eine bessere Sicht zu ermöglichen. „Die Umbauten werden extra für unser Festival vorgenommen“, so der Veranstalter.

Kein Wunder, denn als ultimativer Headliner stehen Helloween mit ihrer legendären Pumpkins United-Show fest! Die Show wird die Krönung einer nahezu restlos ausverkauften Welttournee sein, die die Band durch größte Venues und zu den wichtigsten internationalen Festivals führte. Am restlichen Line-Up arbeiten die Veranstalter derzeit mit Hochdruck, sodass weitere bestätigte Bands in Kürze bekanntgegeben werden können. „Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, wir sind in den letzten Zügen einiger weiterer Bandbestätigungen“, so der Veranstalter. „Man darf bereits gespannt sein.“

Es sind denkwürdige Abende, die die deutsche Metal-Legende Helloween seit letztem Jahr auf ihrer Pumpkins United-Tour liefert: eine der international erfolgreichsten Heavy-Bands Deutschlands ist mit spezieller Best Of-Setliste und einer hammer LED Show unterwegs. Dabei ergänzen die Ur-Mitglieder Michael Kiske und Kai Hansen das aktuelle Line-Up um Andi Deris, Michael Weikath, Markus Großkopf, Sascha Gerstner und Dani Löble.

Durch Latein Amerika, Europa und Asien führte die Pumpkins United Tournee bereits….USA und die großen Sommerfestivals Festivals wie Wacken, Barcelona Rock Fest, Sweden Rock etc. – auf denen die Band Headliner Positionen rocken wird – stehen noch auf dem Kalender.

Auf dem Knock Out Festival in Karlsruhe werden Helloween eine ihrer allerletzten Pumpkins United-Shows zum Besten geben – aus der weiten Welt direkt in die Baden-Metropole.

Das Knock Out Festival ist das größte Heavy-Indoor-Festival Süddeutschlands und hat neben den angesagten Namen der Rock- und Metalszene einen großzügigen Biergartenbereich, ein vielfältiges Gastroangebot und eine VIP-Area zu bieten. Der Vorverkauf hat bereits gestartet. 2017 war die Veranstaltung bereits Wochen zuvor restlos ausverkauft.

Weitere Acts werden in Kürze bestätigt.

