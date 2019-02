Die Hard-Rock-/Heavy-Metal-Band Scarcrow hat die erste Single ihres kommenden Debütalbums Beyond The Black Rainbow veröffentlicht. Die Süddeutschen sind deutlich von alten Helden wie Dio, Alice Cooper oder Black Sabbath beeinflusst und blasen am 06.04.2019 zum Angriff. Das Video zu From The Ashes inklusive Ausschnitten aus dem Studio gibt’s hier:

Scarcrow haben sich im Herbst 2015 gegründet und ihre Debüt-EP A Murder Of Crows am 26.11.2016 via Scream veröffentlicht. Schon optisch zeigt sich das Quartett durch wohlüberlegte Outfits, die ihre Musik authentisch widerspiegeln, als Gesamtkunstwerk. Musikalisch beeinflusst von Bands wie Dio, Alice Cooper oder Black Sabbath, lassen Scarcrow auf ihrem Debüt selbstredend auch ihre ganz eigene Handschrift für sich sprechen.

Zudem werden Scarcrow einige Liveshows spielen, um Beyond The Black Rainbow auch live auf die Bühne zu bringen. Hier die bislang bestätigten Dates:

06. April – Delta Tau Chi – The Animal House, Donaueschingen / D (ALBUM RELEASE SHOW)

11. April – Alte Mälzerei, Regensburg / D

12. April – Local , Wien / A

13. April – Rocktogon, Budapest / H

15. April – M13, Brünn / CZ

16. April – Club Jizák, Prag / CZ

18. April – Rockclub Nordbayern e.V., Selb / D

27. April – s´ Bokle, Radolfzell / D

04. Mai – RedBox, Nürnberg / D

11. Mai – Schlosskeller, Emmendingen / D

17. Mai – Blaues Haus, Singen / D

25. Mai – JUZ, Tiengen / D

