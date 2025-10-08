Scott „Wino“ Weinrich: veröffentlicht einen neuen Track aus seinem kommenden Soloalbum „Create Or Die“, das am 24.10. über Ripple Music erscheint

US Heavy- und Doom-Metal-Ikone Scott „Wino“ Weinrich, die Stimme von The Obsessed, Spirit Caravan und Saint Vitus, präsentiert einen kraftvollen neuen Track aus seinem mit Spannung erwarteten vierten Soloalbum Create Or Die, das am 24. Oktober über Ripple Music erscheinen wird. Hört euch Anhedonia hier an:

Auf seinem vierten Soloalbum dreht Scott „Wino“ Weinrich auf und bringt ordentlich Schwung: Create Or Die ersetzt die kargen Akustikklänge von 2020s Forever Gone durch eine kraftvolle Mischung aus Hard-Rock-Gewitter und folkloristischem Widerstand. Was als intime, akustische Reise begann, verlangte bald nach dem feurigen Puls von Drums und E-Gitarren, unterstützt durch lebendige Beiträge seines engen musikalischen Umfelds. „It is an accurate representation of how I feel and what I see in this time. At first, it was going to be an acoustic record, but I quickly realized that these songs were screaming for drums and electric guitars,“ kommentiert er.

Der unerschütterliche Riff-Lord liefert zehn persönliche, leidenschaftliche Kommentare zum Leben, die mit seinem charakteristischen Grunge und Soul präsentiert werden, als Zeugnis des Mantras, nach dem er seit über 40 Jahren lebt: create or die. „That simple slogan sums up my philosophy completely. Whether it’s making music or art, that’s what I do. It’s what I live for.“

Mehr Informationen zu Scott „Wino„ Weinrich und seinem kommenden Album Create Or Die findet ihr hier:

