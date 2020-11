Scour: veröffentlichen Playthrough zu „Doom“ in Kooperation mit der Black Metal Series von „ESP Guitars“ USA

Am gestringen Black Friday erschien The Black EP von Scour, der Extreme Metal Einheit um Philip H. Anselmo (Pantera, Down, En Minor, Et Al), John Jarvis (Agoraphobic Nosebleed), Derek Engemann (Philip H. Anselmo & The Illegals), Mark Kloeppel (Misery Index) und Adam Jarvis (Pig Destroyer, Lock Up).

The Black wurde von Ryan Vincent in den Apollo Audio Alternative gemastert und gemixt, die Vocals und Drums von Stephen “Big Fella” Berrigan (Down, Philip H. Anselmo & The Illegals, Eyehategod) aufgenommen. Auf der EP gastieren Erik Rutan und Hate Eternal, Pat O’Brien und Cannibal Corpse, sowie Jason Momoa (Dune, Game Of Thrones, Aquaman, Et Al). The Black ist der finale Release der EP Trilogie der Band.Zur Feier des Tages veröffentlicht die Band ein atemberaubendes Playthrough zu ihrem Song Doom, den die Musiker auf den Streitäxten der Ltd Black Series von Esp Guitars USA spielen. Im Video werden die Arrow Black Metal, M Black Metal und AP-4 Black Bass Modelle genutzt. Schaut euch die brutale Soundattacke hier an:

Quelle: Nuclear Blast