Screamer: neues Studioalbum „Kingmaker“ erscheint im Januar 2023

Es sind die Spielfreude, die physisch greifbare Intensität ihrer Musik und eine unbändige Vitalität, die Screamer seit jeher auszeichnen. Die schwedische Band um Sänger Andreas Wikström profitiert unüberhörbar von ihrer enormen Energie, verbunden mit einem ideen- und abwechslungsreichen Songwriting. Diese gewinnbringende Mischung hat seit 2011 bereits zu vier Studioalben und einer Livescheibe geführt. Ihr neuestes Werk heißt Kingmaker und erscheint am 13. Januar 2023 über Steamhammer/SPV. Wie schon die Vorgängerscheiben glänzt auch Kingmaker mit einer Fülle an Songs in der Einflugschneise zum klassischen Heavy Metal, wie er seit den frühen 1980ern aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist. Gleichzeitig kündigt Screamer-Schlagzeuger Henrik Petersson das bislang reifste und fokussierteste Album seiner Band an. Er sagt: „Auf Kingmaker haben wir unseren typischen Stil weiter verfeinert und die Essenz unserer Stärken herausgearbeitet.“

Gegründet wurden Screamer 2009 in Ljungby, einer Kleinstadt zwischen Malmö und Göteborg. Mit ihren bisherigen Studioalben Adrenaline Distractions (2011), Phoenix (2013), Hell Machine (2017) und Highway Of Heroes (2019) hat die fünfköpfige Gruppe unmissverständliche Statements aus dynamischen Riffs, geschmackssicheren Twin-Gitarren, druckvollen Grooves und tiefmelodischen Gesängen abgeliefert. Weit mehr als 300 Konzerte stehen mittlerweile auf der Habenseite von Screamer, inklusive umjubelter Shows bei wichtigen Festivals wie Headbangers Open Air, Rock Hard Open Air, Summer Breeze, Bang Your Head oder Muskelrock. Ein repräsentatives Dokument ihrer nachgewiesenen Bühnenqualitäten ist im Januar 2021 erschienen: Live Sacrifice mit Aufnahmen von Konzerten zwischen Herbst 2019 und Frühjahr 2020 in ganz Europa. An all dies knüpft Kingmaker nahtlos an.

Denn neue Songs wie Renegade, Chasing The Rainbow oder Hellfire könnten kaum typischer für Screamer sein. Petersson: „Darüber hinaus zeigen sie, worum es bei uns diesmal geht, musikalisch wie auch inhaltlich. Normalerweise handeln unsere Texte vom Leben auf Tournee, vom Spaß am Heavy Metal und den damit verbundenen Erlebnissen.“ Aber mit The Traveler gibt es diesmal auch einen für Screamer eher untypischen, melancholischen Track. „Zudem findet man auf Kingmaker sozialkritische Ansätze wie etwa in Ashes And Fire, und Fantasy-Einflüsse beispielsweise in Sounds Of The Night, die man als kleine Abenteuerstorys bezeichnen kann“, fügt Sänger Andreas Wikström hinzu.

Apropos Wikström: Er ist nicht nur die Stimme von Screamer, sondern auch ihr Haupttexter, mit einem sicheren Instinkt für großartige Refrains. Ebenfalls zu den langjährigen Mitgliedern gehören Gitarrist Dejan Rosić, der von seinen Kollegen als „Riff-Maschine und bosnischen Santana“ charakterisiert wird, und Bassist Fredrik Svensson Carlström („auf der Bühne ist Fredrik ein echtes Tier!“). Als Gründer ist Schlagzeuger Henrik Petersson zugleich Manager und das organisatorische Rückgrat der Band. Neu zum Screamer-Camp gehört Gitarrist Jon Morheim, ein wahrer Riffmeister, der mit seinen großen technischen Fähigkeiten die Band auf ein noch höheres spielerisches Niveau katapultiert.

Diese Fünf haben all ihr Talent, ihre Erfahrung und ihre weiterhin großen Ambitionen in die Waagschale geworfen und schicken nun mit Kingmaker das stärkste Album ihrer bisherigen Laufbahn ins Rennen. Bevor die Scheibe am 13. Januar 2023 das Licht der Welt erblickt, erscheint bereits am 16. September 2022 die erste Vorabsingle Kingmaker, am 28. Oktober 2022 folgt Hellfire, am 9. Dezember 2022 The Traveler, inklusive aufwändiger Videoclips zu allen drei Songs. Die Vorbereitungen zu den Festivitäten sind also in vollem Gange, um den Screamer-König dann angemessen inthronisieren zu können!

Tracklist:

1. Kingmaker

2. Rise Above

3. The Traveler

4. Hellfire

5. Chasing The Rainbow

6. Ashes And Fire

7. Burn It Down

8. Fall Of A Common Man

9. Sounds Of The Night

10. Renegade

Das neue Album Kingmaker erscheint am 13. Januar 2023 über SPV/Steamhammer als CD DigiPack (inkl.Poster), LP Version, CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: https://Screamer.lnk.to/Kingmaker

Screamer live 2022

02.09. Selb – Rock Club Nordbayern e.V. / Bavaria Heim

03.09. AT-Innsbruck – Livestage

04.09. AT-Wien – Escape

https://wearescreamer.com/

https://www.facebook.com/wearescreamer/