Seasons In Black: präsentieren erste Single und das offizielle Musikvideo zu „Seasons In Black“ vom kommenden Album „Anthropocene“

Seasons In Black haben die erste Single und das offizielle Musikvideo Seasons In Black aus ihrem kommenden Album Anthropocene veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Diese Veröffentlichung ist mehr als nur ein Song; sie stellt einen entscheidenden Moment in der fast 30-jährigen Geschichte der Band dar. Das begleitende Video kombiniert kraftvolle Live-Aufnahmen mit seltenem Archivmaterial aus der Bandgeschichte und bietet so eine visuelle Reflexion der Leidenschaft, Evolution und Identität, die Seasons In Black seit 1996 geprägt haben.

Seasons In Black ist das Eröffnungskapitel des neuen Albums Anthropocene, das am 4. Juli 2025 über Apostasy Records erscheinen wird. Mit einer Mischung aus drückender Schwere, emotionaler Tiefe und roher Authentizität erzählt der Track die Geschichte der Band. Schaut euch das Video an. Spürt das Gewicht. Die neue Ära beginnt jetzt! Das Cover-Artwork stammt von dem mächtigen Adrian Baxter (unter anderem Paradise Lost, The Halo Effect).

Die Trackliste zu Anthropocene findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Seasons In Black online:

https://www.seasonsinblack.com/

https://www.facebook.com/seasonsinblack/