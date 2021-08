Second Reign: geben Trackliste bekannt – Debütalbum kann vorbestellt werden

Second Reign enthüllen die Trackliste ihres Debütalbums Gravity.

Die Melodic Power Rock Band Second Reign aus der Schweiz wird am 24. September ihr Debütalbum Gravity veröffentlichen!

Das Album wurde von Mack Schildknecht bei Mack Music gemischt und von Christoph Beyerlein / Stem Masters gemastert. Das Frontcover des Albums hat die Band zusammen mit Domagoj Taborski gestaltet.

Gravity wird 13 eingängigen Songs mit fesselnden Melodien, harmonischen Gitarrensounds, soliden Basslines und treibenden Drumbeats beinhalten.

Auf https://lnk.to/secondreigngravity kann man das Album bereits vorbestellen und es sich vormerken.

Mitte 2017 gegründet, hat sich die Band um Sänger/Bassist Stephan Lipp, Gitarrist Alain Schneble, Keyboarder Bo Rebsamen und Drummer Dan Hammer dem Rock der 80er-Jahre verschrieben, ohne dabei altbacken zu klingen.

Am 18. August wird die Band Fire, die erste Single vom Album, zusammen mit dem dazugehörigen offiziellen Video veröffentlichen!

Tracklist – Second Reign – Gravity:

1. Uninvited

2. The Truth

3. Let Me Breathe

4. Fire

5. Falling

6. Borderline

7. Wrong

8. Another Night

9. You’ll Never Catch Me (When I’m Gone)

10. Dark Matter

11. Uncover

12. The Big Lie

13. Home

Konzerttermine – Second Reign:

25.09.2021 CH Binningen – Klangvoll-Bar/Rockfact Music Club

19.11.2021 CH Frauenfeld – Ölfleck Event-Bar

18.12.2021 CH Siebnen – District 28

Links:

https://www.second-reign.ch

https://www.facebook.com/secondreign

https://www.instagram.com/secondreignofficial

https://www.youtube.com/channel/UCkTnWy6cWtl8jRDFn1zxBxw

https://spoti.fi/2ODzsIm