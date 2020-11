Septagon: arbeiten an neuem Album

Das Fünfergespann um Sänger Markus Becker (Atlantean Kodex), den Gitarristen Markus „Ulle“ Ullrich (Them, ex-Lanfear) und Stef Binnig-Gollub, Bassist Alexander Palma (Them) sowie Drummer Daniel Buld (ex-Paradox) haben jüngst bei Massacre Records unterschrieben!

Die Band hat sich dem US-beeinflussten Speed/Thrash Metal verschrieben – der mit einer Menge Power und Melodie besticht – und hat bis dato zwei erfolgreiche Alben veröffentlicht.

Derzeit werkelt die Band an ihrem dritten Album namens We Only Die Once, das 2021 erscheinen soll!

Septagon live:

23.-24.04.2021 DE Dettelbach – Frankenhalle (Metal Franconia Festival)

08.05.2021 DE Andernach – JUZ Live Club (A Chance For Metal Festival)

03.-04.09.2021 DE Münnerstadt OT Kleinwenkheim – Bonebreaker Festival

