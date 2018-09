Septicflesh: kündigen DVD über Show mit Live-Orchester an

Die griechischen Symphonic Death Metaller Septicflesh freuen sich, ein einzigartiges Liveevent anzukündigen, bei dem die Band endlich ihrem symphonischen Stil gemäß mit einem über 100 Mann starken Orchester und Chor auftreten wird! Die Show wird im Metropolitan Theater in Mexico City am 2. Februar 2019 stattfinden und auf Film festgehalten, um später als DVD veröffentlicht zu werden. Also auf keinen Fall die Chance verpassen, ein Teil dieses einzigartigen Abends zu werden. Die Tickets für diesen historischen Moment sind jetzt im Vorverkauf.

Septicfleshs einmalige Mischung aus sinfonischen Arrangements, Avant Garde-Elementen, Atmosphäre und brutalem Extreme Metal hat der Band seit den 90ern bereits ganze Legionen an Fans beschert. Und jetzt, mit einem Bündel an potenziellen modernen Klassikern im Repertoire, wie zum Beispiel die Alben Sumerian Daemons (2002), Communion (2008), The Great Mass (2011), Titan (2014) und das aktuelle Codex Omega (2017) scheint es, als könne diesen Kreativ-Giganten niemand etwas entgegensetzen.

Septicfleshs aktuelles Album Codex Omega ist das erste, auf dem der ehemalige Decapitated Drummer Kerim „Krimh“ Lechner zu hören ist. Hinter dem Album stecken Monate harter Arbeit und Experimentierung und das Ergebnis sind 10 Tracks von faszinierender klanglicher Dunkelheit. Lyrisch und musikalisch ist Codex Omega das bei weitem infernalischste Septicflesh Album bis dato. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem vielgefeierten Produzenten Jens Bogren (Opeth, Amon Amarth, Kreator) geschaffen. Neben der orchestralen Seite, die auch in diesem Album vom Filmharmonic Orchestra of Prague beigesteuert wurde, verwendete die Band traditionelle Instrumente wie der Oud und dem Duduk und auch eine 12-seitige Electro-Akustic Gitarre, um die mystische Atmosphäre der Kompositionen noch weiter auszubauen. Natürlich wird Codex Omega wie immer von gnadenlosen Death Metal Riffs und von den blassen Melodien, die kennzeichnend für Septicflesh sind, geprägt.

Septicflesh sind:

Seth – Brutal Vocals, Bass

Christos Antoniou – Gitarren, Orchestralparts

Sotiris V. – Gitarren, Clean Vocals

Kerim „Krimh“ Lechner – Schlagzeug

