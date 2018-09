22: unterschreiben bei Long Branch Records – neues Video zu „Sum Of Parts“ erscheint am Freitag – Band tourt aktuell mit Agent Fresco & Leprous durch Europa

22 haben einen internationalen Plattenvertrag mit Long Branch Records unterschrieben. Die Rockband aus Trondheim, Norwegen ist damit das neueste Signing im stetig wachsenden Artist-Roster des Hannoveraner Independent Labels. Ein neues Album der Band erscheint noch in diesem Jahr.

Aktuell touren 22 zusammen mit ihren Label-Kollegen von Agent Fresco, sowie Leprous durch Europa und kommen dabei auch für einige Daten nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

15.09.2018 AT, Graz – Dom Im Berg

16.09.2018 AT, Salzburg – Rockhouse

17.09.2018 CH, Aarau – KiFF

18.09.2018 DE, Karlsruhe – Substage

19.09.2018 DE, Frankfurt – Zoom

26.09.2018 DE, Hannover – Musikzentrum

Bereits am Freitag erscheint das neue Video zur Single Sum Of Parts!

Seht hier das Video zum Song You Are Creating

„22 have defined their own musical domain as an eclectic, energetic and stadium-appealing progressive rock outfit.“

Diskographie:

E.S.P (Extra Sensory Play) EP – 2009

FLUX – Album – 2010

PLASTIK EP 2011

KNEEL ESTATE EP – 2012

FLUX Japan Edition – 2012

FLUX Uk Edition – 2012

THE POOL SESSIONS – Live DVD – 2012

YOU ARE CREATING: LIMB1 – 2017

Mitglieder der Band: Per Kristian Trollvik

Magnus Børmark

Mats Paulsen

Andreas Kjøl Berg

