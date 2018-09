Die Punk- und Rockikone geht musikalisch weiterhin neue Wege. Unterstützung kommt von Moby, RAC, The Crystal Method, Tropkillaz, Paul Oakenfold, Shiba San, Juan Maclean, CRAY und anderen innovativen EDM-Künstlern

Vital Idol: Revitalized erscheint am 28. September bei Capitol/UMe auf CD

und digital. Die 180g 2LP-Version folgt am 16. November

Dancing With Myself im RAC Remix hier im Stream

Am 28. September erfährt Billy Idols Remix Collection Vital Idol von 1980 mit Vital Idol: Revitalized auf CD und digital bei Capitol/UMe ein Update. Am 16. November folgt eine 180g 2LP-Version auf schwarzem Vinyl und eine Limited Edition auf farbigem Vinyl.

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass Billy Idol in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre mit der Compilation Vital Idol die Energie des Dance-Rock Remix Genres in der Musikwelt etablierte. Die Revitalized-Collection enthält 11 brandneue Remixe von Billys zeitlosesten und beständigsten Hits. Für Revitalized haben einige Pioniere der Electronic Dance Szene wie Moby, The Crystal Method und Paul Oakenfold, aber auch aktuelle Neuerer des Genres wie RAC, Tropkillaz, Shiba San, Juan Maclean und CRAY Hand angelegt.

Vital Idol erschien 1985 in Großbritannien und 1987 in den USA. Es war das erste Remixalbum eines Rocksuperstars. Vital Idol erreichte Platinstatus und die parallel erschienene Version von Mony Mony schaffte es auf Platz 1 der Billboard Hot 100 Singles Charts und in die Top 10 der britischen Singlecharts.

Unter den Highlights auf Revitalized ist eine rhythmisch sehr starke Version von Rebel Yell von The Crystal Method, CRAYs Bass- und Keyboard-lastige Version von White Wedding, das Trop House-Gerüst, das Tropkillaz für Eyes Without A Face gezimmert haben, St. Francis Hotels schillernde Fassung von Flesh For Fantasy und Dancing With Myself in einer energiegeladenen retroharmonischen Version von RAC.

Die digitale Version von Revitalized enthält vier zusätzliche, exklusive Remixe: den brandneuen Billy Idol/Steve Stevens-Remix von Mony Mony, Paul Oakenfolds Extended Remix von One Breath Away, Mobys Half Time Version seines eigenen Mixes von (Do Not) Stand In The Shadows und Save Me Now (Lost Dog Remix) in einer Fassung von Billy Idols Sohn Willem Wolfe Broad und Eddie B.



Billy Idol Vital Idol: Revitalized [CD, LP + digital]

1. White Wedding (CRAY Remix)

2. Dancing With Myself (RAC Remix)

3. Eyes Without A Face (Tropkillaz Remix)

4. Rebel Yell (The Crystal Method Remix)

5. (Do Not) Stand In The Shadows (Moby Remix)

6. Flesh For Fantasy (St. Francis Hotel Remix)

7. Catch My Fall (Juan Maclean Remix)

8. One Breath Away (Paul Oakenfold Remix)

9. To Be A Lover (DJDS Remix)

10. Don’t Need A Gun (Shiba San Remix)

11. Hot In The City (Shotgun Mike Remix)

BONUS TRACKS (DIGITAL ONLY)

12. Mony Mony (Idol/Stevens Remix)

13. One Breath Away (Paul Oakenfold Extended Remix)

14. (Do Not) Stand In The Shadows (Moby Remix) (Half Time Version)

15. Save Me Now (Lost Dog Remix)

