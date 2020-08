Sepultura: heißen Ney Matogrosso und Phil Campbell bei den Sepulquarta Sessions willkommen

Schaltet am Mittwoch wieder ein zu Sepulquarta, das wie immer um 21h CEST beginnt: https://www.sepultura.com.br/sepulquarta

In der dieswöchigen Sepulquarta Session heißen Sepultura die beiden brasilianische Drummerlegenden Sängerlegende Ney Matogrosso für eine Live-Fragestunde in ihrer Muttersprache Portugiesisch willkommen, ebenso wie Phil Campbell (Motörhead) für eine Darbietung von Orgasmatron.

Andreas Kisser sagt: „In dieser Woche wird es eine ganz besondere Sepulquarta Ausgabe geben. Ich freue mich so sehr, dass uns eine lebende Legende Rede und Antwort stehen wird – Ney Matogrosso. Mit seiner Band Secos & Mohados war er ein Pionier der brasilianischen Rockmusik: Brasiliens unvergleichlichste Stimme, wir fühlen uns sehr geehrt! Ebenfalls wird der nicht minder legendäre Phil Campbell mit uns jammen, gemeinsam verpassen wir unserem Song ‚Orgasmatron‘ einen neuen Anstrich. Verpasst das ja nicht – wir sehen uns am Mittwoch!“

Die Band veröffentlichte ihr letztes Album Quadra via Nuclear Blast am 07.02.2020. Die Band veröffentlichte vor Kurzem die neuen Termine für ihre verschobene Nordamerika-Tournee mit Sacred Reich, Crowbar und Art Of Shock für den Frühling 2021.

Quadra North American tour

mit Sacred Reich, Crowbar und Art Of Shock.

3/06/2021 Ace Of Spades – Sacramento, CA United States

3/07/2021 The Complex – Salt Lake City, UT United States NEW!

3/08/2021 Summit Music Hall – Denver, CO United States

3/10/2021 Rave II – Milwaukee, WI United States

3/11/2021 Wildwood – Iowa City, IA United States

3/12/2021 Varsity Theater – Minneapolis, MN United States

3/13/2021 Harpo’s – Detroit, MI United States

3/14/2021 House of Blues – Chicago, IL United States

3/15/2021 Rex Theater – Pittsburgh, PA United States

3/17/2021 Warsaw – Brooklyn, NY United States

3/18/2021 Opera House – Toronto, ON Canada

3/19/2021 Corona Theater – Montreal, QC Canada

3/20/2021 Big Night Live – Boston, MA United States

3/21/2021 Theatre Of Living Arts – Philadelphia, PA United States

3/22/2021 Soundstage – Baltimore, MD United States

3/23/2021 House of Blues – Cleveland, OH United States

3/25/2021 Underground @ The Fillmore – Charlotte, NC United States

3/26/2021 Masquerade – Atlanta, GA United States

3/27/2021 Culture Room – Ft Lauderdale, FL United States

3/28/2021 The Ritz – Tampa, FL United States

3/30/2021 House of Blues – New Orleans, LA United States

3/31/2021 Parish – Austin, TX United States

4/01/2021 Gas Monkey Live – Dallas, TX United States

4/02/2021 Diamond Ballroom – Oklahoma City, OK United States

4/03/2021 Warehouse Live – Houston, TX United States

4/05/2021 Rockhouse – El Paso, TX United States NEW!

4/06/2021 Van Buren – Phoenix, AZ United States

4/07/2021 House of Blues – San Diego, CA United States

4/08/2021 Ventura Theatre – Ventura, CA United States

4/09/2021 Belasco Theater – Los Angeles, CA United States

4/10/2021 UC Theatre – Berkeley, CA United States

Tickets und VIP Bundles sind hier erhältlich: www.sepultura.com.br/tour-dates

Bestellt Quadra hier:

https://nblast.de/Sepultura-Quadra

https://media.nuclearblast.de/shoplanding/2020/Sepultura/quadra.html

oder im offiziellen Sepultura Shop:

http://smarturl.it/sepulturamerch

Hört euch die neusten Veröffentlichungen und andere neue Tracks in den NB New Releases Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu Quadra:

Isolation: https://www.youtube.com/watch?v=x2nZ3n8_e3k

Last Time:

Means To An End: https://www.youtube.com/watch?v=TMLed7lL5CU

Mehr zu den Sepulquarta:

„Isolation“ (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=VEkMRVlUEtM

„Agony Of Defeat“ (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=y7yv8s9R7Dk

„Refuse Resist“ (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=nCxVElI5j9Y

„Kairos“ (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=SQqwoxvKTvc

„Kapital Enslavement“ (feat. Kadu Fernandes): https://www.youtube.com/watch?v=ujjRcJBUG3E

„Resistant Parasites“ (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=PS7eshg6M94

„Fear, Pain, Chaos, Suffering“ (feat. Emmily Barreto): https://www.youtube.com/watch?v=hYu9NqpGqpo

„Mindwar“ (Live Playthrough): https://www.youtube.com/watch?v=zFb9Hp9xM2I

„Cut-Throat“ (feat. Scott Ian): https://www.youtube.com/watch?v=caTU42u05Vo

„Desperate Cry“ (feat. Jason Bittner & Felipe Roa): https://www.youtube.com/watch?v=g0a93F_7zUg

„Inner Self“ (feat. Phil Rind): https://www.youtube.com/watch?v=PFt_hPnl_CQ

„Biotech Is Godzilla & Polícia“ (feat. Shavo Odadjian & Tony Bellotto): https://www.youtube.com/watch?v=OdljvJ7w9l4

„Live Q&A with Devin Townsend“: https://www.youtube.com/watch?v=5jkm0qJ6Boc

„Sepulnation“ (feat. Danko Jones): https://www.youtube.com/watch?v=JQttoi2JZ6A

„Ratamahatta“ (feat. Joao Barone and Charles Gavin): https://www.youtube.com/watch?v=7yNgxP9cWCY

Ein rohes und ehrliches Thrash Stück einerseits und andererseits eine melodische, ja beinahe experimentelle Scheibe – mit ihrem packenden und faszinierenden Konzeptalbum rund um die Nummer der Manifestierung, definieren Sepultura ihr eigenes Universum, in welchem sie alleine die Herren sind, ihr eigenes Quadra.

Quadra erschien als 2CD-digipak, 2CD + Blu-ray Earbook, Black Vinyl LP, Picture Vinyl LP, Silver Vinyl LP (limitiert auf 500 Stück), Crystal Clear Vinyl (limitiert auf 300 Stück) und Glow In The Dark Vinyl (limitiert auf 300 Stück, Impericon exklusiv).

Weitere Infos zu Sepultura:

www.sepultura.com.br

www.facebook.com/sepultura

www.instagram.com/sepultura

www.nuclearblast.de/sepultura