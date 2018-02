Die brasilianischen Metal-Legenden Sepultura haben ihre Machine Messiah Tour 2018 vergangenen Samstag mit einer ausverkauften Show in Leipzig (Conne Island) begonnen. Die Band präsentiert auf dieser Tour alle aktuellen Hits, aber auch ihre zeitlosen Klassiker. Mit dabei: Die deutschen Technical Death Metal-Meister Obscura, die amerikanischen Black/Death Metaller Goatwhore und New Jersey’s Finest, das Deathcore-Kommando Fit For An Autopsy.

Hier gibt es den passenden Tourtrailer zu sehen:



Des Weiteren wurden Sepultura bereits für zahlreiche Sommerfestivals, u.a. Wacken Open Air, Alcatraz Metal Festival und Summer Breeze, bestätigt. Den gesamten Terminkalender gibt es unten.

Machine Messiah Tour 2018

w/ Obscura, Goatwhore, Fit For An Autopsy

27.02. I Rom – Orion Club

28.02. I Mailand – Magazzini Generali

01.03. A Graz – Explosiv *AUSVERKAUFT*

02.03. SK Bratislava – Majestic Music Club

03.03. PL Warschau – Proxima

04.03. PL Danzig – B90

06.03. D Berlin – Columbia Theater

07.03. D Hamburg – Docks

08.03. D Saarbrücken – Garage

09.03. D Stuttgart – LKA Longhorn

10.03. D München – Backstage

11.03. NL Utrecht – Tivoli Ronda

13.03. UK Bristol – SWX

14.03. UK Glasgow – SWG3

15.03. IRL Dublin – The Tivoli

16.03. UK Pwllhelli – Hammerfest

17.03. UK Sheffield – Foundry

18.03. UK London – Koko

20.03. F Paris – Élysée Montmartre

21.03. D Bochum – Zeche

22.03. D Nürnberg – Hirsch

23.03. A Salzburg – Rockhouse

24.03. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

Weitere Sepultura-Termine:

21.04. BR Barretos – Motorcycles Festival

w/ Death Angel

11.05. NZ Auckland – The Studio

12.05. NZ Wellington – San Fran

13.05. NZ Christchurch – The Foundry

15.05. AUS Melbourne – 170 Russell

16.05. AUS Adelaide – The Gov

17.05. AUS Byron Bay – The Northern

18.05. AUS Brisbane – Eatons Hill Hotel

19.05. AUS Sydney – Metro Theatre

20.05. AUS Perth – Capitol

23.05. J Tokyo – Duo Music Exchange

02. – 04.08. D Wacken – Wacken Open Air

05.08. F Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

08.08. E Villena – Leyendas del Rock

10.08. A Bildein – Picture On Festival

12.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

16.08. S Falun – Sabaton Open Air

17.08. N Trondheim – Pstereo Festival

18./19.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

24.08. D Sulingen – Reload Festival

