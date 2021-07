Sepultura: präsentieren neues „SepulQuarta“-Musikvideo zur Single ‚Apes Of God‘ feat. Rob Cavestany

Während die Pandemie die komplette Welt zum Stillstand zwang und alle Tourneen zu einem abrupten Ende kamen, konnten Lateinamerikas größter Metalexport Sepultura einfach nicht akzeptieren, sich tatenlos eingesperrt zu fühlen. Und so fanden die brasilianischen Thrash-Pioniere aus Belo Horizonte eine Möglichkeit, sich die plötzlich gewonnene Zeit zu Nutzen zu machen und einen wöchentlichen Video-Podcast names SepulQuarta in die Welt zu rufen, bei dem sie nicht nur brisante Themen mit zahlreichen Stargästen diskutierten, sondern auch je einen Track ihres umfangreichen Katalogs gemeinsam mit einem Gastmusiker performten.

Dieses daraus resultierende Livealbum erscheint nun am 13. August und enthält 15 Sepultura-Klassiker, die mit international berühmten Gästen wie Devin Townsend, Matt Heafy, Danko Jones und vielen weiteren aufgenommen wurde.

Am Freitag enthüllten Sepultura eine neue Version ihres 18-Jahre-alten Evergreens Apes Of God, den sie gemeinsam mit Death Angel Gitarrist und Grammynominierten Rob Cavestany aufnahmen. Also Ohren und Augen auf für stampfende Rhythmen und zermalmende Riffs:

Sichert euch jetzt die CD oder das öko-freundliche Recycle-Vinyl (in schwarz oder individuell marmoriert) über diesen Link: http://nblast.de/Sepultura-SepulQuarta

Pre-saved das Album hier: https://sepultura.bfan.link/sepulquarta

Solltet ihr die zuvor veröffentlichte Single Mask mit dem Progmeister Devin Townsend verpasst haben, schaut hier vorbei: https://youtu.be/1gRHQ2nLKQ0

Dies ist die komplette Tracklist mit allen teilnehmenden Gastmusikern:

01. Territory (feat. David Ellefson)

02. Cut-Throat (feat. Scott Ian)

03. Sepulnation (feat. Danko Jones)

04. Inner Self (feat. Phil Rind)

05. Hatred Aside (feat. Angélica Burns, Mayara Puertas & Fernanda Lira)

06. Mask (feat. Devin Townsend)

07. Fear, Pain, Chaos, Suffering (feat. Emmily Barreto)

08. Vandals Nest (feat. Alex Skolnick)

09. Slave New World (feat. Matthew K. Heafy)

10. Ratamahatta (feat. Joao Barone & Charles Gavin)

11. Apes Of God (feat. Rob Cavestany)

12. Phantom Self (feat. Mark Holcomb)

13. Slaves Of Pain (feat. Fred Leclercq & Marcello Pompeu)

14. Kaiowas (feat. Rafael Bittencourt)

15. Orgasmatron (feat. Phil Campbell)

