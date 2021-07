Painkiller Party: veröffentlichen erstes Video zum neuen Album

Party, Porno, Plastikpimmel – und wahrscheinlich die krassesten Growls, die man je aus einer weiblichen Kehle hat kommen hören:

Am 17.09. kommt das brandneue Album It‘s Never Too Late To Have A Happy Childhood der einzigartigen Electropornopartymetalband Painkiller Party über Dedication Records/Hopeless World Records. Wie schon ihr Debütalbum vor zwei Jahren wird auch der Nachfolger eine bunte Wundertüte voller Einhörner, Zuckerwatte und viel, viel klebriger weißer Flüssigkeit…

…um die es auch vorrangig im ersten neuen Musikvideo I‘m Empty, You‘re Full geht. Denn kein anderer schafft es wie Painkiller Party, Humor aus den Tiefen der Pubertät erhobenen Hauptes zu Musik umzufunktionieren und dabei einfach nur ungeniert Spaß zu haben. Scheiß doch drauf, dass man schon längst erwachsen ist, wenn man auch einfach auf einem aufblasbaren Einhorn über die Bühne reiten und dabei mit Plastikpenissen um sich wedeln kann. Und wer sagt schon, dass man jemals zu alt für Lollis, Jojos und Zuckerwatte ist? Es ist schließlich nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!

Also, macht euch auf was gefasst, denn hier geht‘s zum abgedrehten Spritzspektakel:

Und wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, der sollte sich den 17.09. groß im Kalender vormerken, denn I‘m Empty, You‘re Full ist nur ein kleiner Vorgeschmack davon, was euch auf It‘s Never Too Late To Have A Happy Childhood erwarten wird.

