Shadowbane: Spendenaktion für die Band-Crew

Hier der offizielle Pressetext der Band:

SHADOWBANIACS, SHADOWBANGER und SHADOWBABES, Freunde, Unterstützer, Partner und Metaller, eigentlich wollten wir am 04.04.2020 mit Euch und ReaVerS, ReAPeR und Rustbucket Rodeo unser Heimspiel im Bambi galore feiern, aber Corona machte uns und Euch den Spaß zunichte…

Was für uns sehr schade ist, ist für Locations und Veranstaltungstechniker existenzbedrohend.

Insbesondere unser langjähriger Lichttechniker Malte, vielen bekannt als Leuchte des Nordens vom HOA, Hörnerfest, Bambi … u.v.m. und maßgeblich daran beteiligt, dass wir auf der Bühne oft besser aussehen als im realen Leben, liegt uns in der Krisenzeit besonders am Herzen.

Er hat uns in der Vergangenheit oft ehrenamtlich unterstützt, da bei kleinen Shows wie unseren das Budget keine angemessene Entlohnung erlaubt. In der Krise, in der Selbstständigen wie ihm nun fast alle Aufträge wegbrechen, versuchen wir ihn nun ein bisschen zu unterstützen – und hoffen, ihr macht mit!

Wir haben eine limitierte Auflage Solidarity with the SHADOWBANE Crew – FUCK CORONA – Einkaufsbeutel machen lassen. Damit sieht jeder beim nächsten Nudel- und Klopapiereinkauf besonders gut aus 😉

Ab sofort erhältlich für € 6.- zzgl. Versand.

Jeden € Beutel-Umsatz werden wir direkt an unseren Freund weiterleiten (ja, Umsatz, nicht Erlös, die Kosten für die Herstellung tragen wir als Band!).

Möglich gemacht hat dies unser langjähriger Merch-Lieferant, Aftershow-DJ und Mr Radiation, Pierre von Poser667-Productions, der dies zum Selbstkostenpreis möglich gemacht hat und mit seinem brandneuen Onlineshop auch den Versand übernimmt! Vielen Dank dafür! Und für Euch die Gelegenheit, noch was mit zu bestellen.

Bitte unterstützt auch die Menschen unserer Szene, die hinter den Kulissen für uns alle tätig sind, und in diesen schwierigen Zeiten nicht mal eigenes Merch zum verkaufen haben!

Und wenn alles vorbei ist: Bucht Malte!

Stay Healthy!

Stay Metal!

Stay Home!

Eure Shadowbane`s