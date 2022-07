2. Metalhöhle Open Air am 23.07.2022 in Schönkirchen, Kiel (Vorbericht)

Link: https://www.facebook.com/Die-Metalhöhle

Nun ist es fast so weit und das zweite Metalhöhle Open Air beginnt. Am 23.07. wird im Garten und Hinterhof der Familie von Lohbeck ein Festival stattfinden, das aus einer kühnen Idee heraus geboren wurde und jetzt in die öffentliche Umsetzung geht. Eigentlich war das schon im vergangenen Jahr geplant, aber aus gutem Grund konnte das nur in ganz kleinem Kreis zum Üben genutzt werden. Dieses Jahr ist jetzt alles etwas größer und professioneller aufgebaut. Der Rückhalt in der Familie ist groß und so haben alle mit angepackt. Eine Bühne wurde gezimmert, für den Band-Backstage-Bereich gesorgt, Licht und Technik installiert, sich um Speisen und Getränke gekümmert und auch die behördlichen Genehmigungen wurden letztendlich erteilt. Seit Kurzem steht auch die Running Order fest und so beginnt das Festival musikalisch um 16:00 Uhr mit Serpent Deities. Da es sich um ein Gewerbegebiet handelt, ist die Anzahl der möglichen Anwohner gering, sodass hier dem Thrash, Heavy Metal oder Doom Metal ungestört gelauscht werden kann. Insgesamt werden fünf Bands auftreten, bis B.S.T mit ihrem Auftritt das Festival um 22:00 Uhr beenden. Danach gibt es noch Beschallung von und mit DJ Poser. Gespannt darf man auch auf Far From Tennessee sein, die in jüngster Vergangenheit einen Auftritt beim Radio Neumünster auf CD gepresst haben, die sie mit Sicherheit dabei haben werden. Auch die Husumer Steel Crusher haben sich in Schleswig-Holstein schon bekannt gespielt und dürften hier ebenfalls abräumen. Ihr letzter Auftritt in Flensburg war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Reavers werden kompromisslosen 80er-Jahre Trash raushauen. Wer dazu nicht moshen will, der kann einfach nur kein Thrash Fan sein. Es wird also genügend zu hören geben.

Ein paar organisatorische Dinge sind noch zu beachten. Die Veranstaltung wird aktuell nach 2G oder ggf. nach 2G+ Regelungen durchgeführt. Parkgelegenheiten gibt es im ganzen Gewerbegebiet. Übernachtungsmöglichkeiten sind vor Ort nicht möglich, es gibt kein Camping. Ausgewiesene Raucherbereiche sind zu nutzen. Eigene Getränke sind nicht erwünscht, da vor Ort eine Getränkeversorgung angeboten wird. Auch Speisen werden erhältlich sein, in welcher Form ist noch nicht bekannt (Oma lässt grüßen). Die auftretenden Bands haben selbstverständlich Merch dabei, sodass hier eine direkte Unterstützung möglich ist. Insofern sollte das hier eine runde Sache sein, die es lohnt, besucht zu werden. Einige Restkarten gibt es direkt bei Max von Lohbeck per Mail an die.metalhoehle@gmail.com