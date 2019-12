Shark Island: Datum für CD-Fassung des Albums „Bloodline“

Anknüpfend an die News, dass die Sunset-Strip-Legenden Shark Island mit ihrem neuen, frischen Ansatz des traditionellen L.A.-Hardrocks in Form ihres Albums Bloodline zurückkehren, löst die Band um Richard Black nun den größten Cliffhanger ihrer letzten Pressemitteilung über die Wiederkehr und das neue Album auf, nämlich die Frage nach dem physischen Releasedatum. Denn es handelt sich um einen zweistufigen Launch. Angesichts Shark Islands kürzlich wieder aufblühender Faszination für alles Numerische und des Claims “it’s supposed to be a gift for the romantics” haben einige schon richtig getippt: Natürlich wird es der 14. Februar, Valentinstag!

Freunde des mitreißenden Heavy Rocks, der direkt aus den Wurzeln seiner kulturellen Eruption vor etwa 40 Jahren entspringt — markiert euch dieses Datum! Frischverliebte stecken ihrer schnuckligen Beute am besten ebenfalls ein Exemplar zu 😉

Aber es gibt noch mehr zu berichten, vor allem für die Foto-Video-Enthusiasten da draußen, denn Shark Island schöpfen das Potenzial, eine Gang aus Independent-Künstlern zu sein, voll aus. Anstatt einfach die Business-Schiene zu fahren und jemanden zur Produktion eines Musikvideos anzuheuern, haben sie kurzerhand beschlossen, das ganze Thema in eine spaßige Community-Angelegenheit zu verwandeln, bei der jeder mitmachen kann.

Bis zum 20. Januar 2020 sind alle Filmemacher aufgerufen, ihre Visualisierung von Shark Islands Single 7 Tears an die Band zu schicken und damit an einem Videowettbewerb teilzunehmen – mit einem ausgeschriebenen Preisgeld von 1111$ als Zeichen der Wertschätzung seitens der Band. Der Gewinner darf sich außerdem über öffentlichen Ruhm (falls gewünscht) freuen, wenn sein Werk als offizielles Musikvideo in die laufende Kampagne der Band eingebunden wird.

Zweit- und Drittplatzierte werden mit einem schicken Merch-Paket belohnt!

Hier findet man alles, was es über den Wettbewerb zu wissen gibt: https://www.sharkislandmusic.com/7tearsmusicvideocontest

Und hier geht es direkt zum Wettbewerb:

