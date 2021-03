Siamese: veröffentlichen hymnische neue Single „Enough Ain’t Enough“

Die Dänen von Siamese legen ein elektrisierendes Video zu ihrer brandneuen Single Enough Ain’t Enough feat. Rory Rodriguez von Dayseeker vor.

Seht das Video hier:

Streamt Enough Ain’t Enough hier: https://orcd.co/siamese_enoughaintenough

Mit ansteckenden Beats und eingängigen Hooks ist Enough Ain’t Enough Siamese Botschaft an uns alle. Eine Erinnerung daran, dass wir im vergangenen Jahr zwar einige schwierige Zeiten durchgemacht haben, das Ende aber hoffentlich bald in Sicht ist.

„In diesem Track geht es um unsere persönliche Frustration bezüglich der Schließungen. Andreas und ich wollten in einer wirklich frustrierenden Phase unserer beider Leben eine positive Botschaft vermitteln. Enough Ain’t Enough ist ein Ventil und ein gesunder Weg für uns, uns gegenseitig daran zu erinnern, dass nichts davon für immer ist. Wir können es nicht erwarten, schnell zu leben und alt zu sterben, wenn die Welt zurückkehrt.“ Mirza Radonjica – Gesang

Siamese entwickeln aktuell zu einem der heißesten Musikexporte Dänemarks. Ihre letzten beiden Singles verzeichneten allein auf Spotify über 2 Millionen Streams und konnten sich unter anderm in beliebten redaktionellen Playlists wie New Core oder Kickass Metal platzieren.