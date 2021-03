Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Tygers Of Pan Tang, Tarabas, Lost Horizon, Der Weg Einer Freiheit u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Nile – User-Maat-Re

Artist: Nile

Herkunft: USA

Song: User-Maat-Re

Album: Annihilation Of The Wicked

Genre: Technical Death Metal, Brutal Death Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nilecatacombs/

Guano Apes – Tribute

Artist: Guano Apes

Herkunft: Deutschland

Song: Tribute

Album: Proud Like A God

Genre: Alternative Rock, Nu Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/gapesofficial/

Tygers Of Pan Tang – Master Of Illusion

Artist: Tygers Of Pan Tang

Herkunft: England

Song: Master Of Illusion

Album: Noises From The Cathouse

Genre: NWOBHM, Hard Rock, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 9:14 Minuten

Link: https://www.tygersofpantang.com/official/

The Pineapple Thief – We Love You

Artist: The Pineapple Thief

Herkunft: England

Song: We Love You

Album: Little Man

Genre: Progressive Rock, Alternative Rock

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:15 Minuten

Link: https://www.pineapplethief.com

Tarabas – Die Geißel Der Erde

Artist: Tarabas

Herkunft: Deutschland

Song: Die Geißel Der Erde

Album: Das Neue Land

Genre: Melodic Death Metal, Melodic Pagan Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:15 Minuten

Link: http://www.tarabas-metal.de/band.htm

Devil May Care – My Witch

Artist: Devil May Care

Herkunft: Russland

Song: My Witch

Album: AWE

Genre: Symphonic Black Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 9:15 Minuten

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QYHxic63WJI

Lost Horizon – The Kingdom Of My Will

Artist: Lost Horizon

Herkunft: Schweden

Song: The Kingdom Of My Will

Album: Awakening The World

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:15 Minuten

Link: https://www.facebook.com/LOST-HORIZON-14598682387/

Deathspell Omega – A Chore For The Lost

Artist: Deathspell Omega

Herkunft: Frankreich

Song: A Chore For The Lost

Album: Fas – Ite, Maledicti, In Ignem Aeternum

Genre: Black Metal, Avantgarde Black Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:15 Minuten

Link: https://deathspellomega.bandcamp.com

Der Weg Einer Freiheit – Eiswanderer

Artist: Der Weg Einer Freiheit

Herkunft: Deutschland

Song: Eiswanderer

Album: Stellar

Genre: Black Metal, Post Black Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:15 Minuten

Link: https://derwegeinerfreiheit.de

Saxorior – Saksen

Artist: Saxorior

Herkunft: Deutschland

Song: Saksen

Album: Saksen

Genre: Melodic Black Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:15 Minuten

Link: http://www.saxorior.de

Risk – Last Warning

Artist: Risk

Herkunft: Deutschland

Song: Last Warning

Album: The Reborn

Genre: Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 9:16 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Risk/911

Demons & Wizards – Timeless Spirit

Artist: Demons & Wizards

Herkunft: USA/Deutschland

Song: Timeless Spirit

Album: III

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 9:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/demonsandwizardsofficial/

Rhapsody Of Fire – The Mighty Ride Of The Firelord

Artist: Rhapsody Of Fire

Herkunft: Italien

Song: The Mighty Ride Of The Firelord

Album: Dawn Of Victory

Genre: Symphonic Power Metal, Film Score Metal, Symphonic Epic Hollywood Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 9:16 Minuten

Link: https://www.rhapsodyoffire.com

Dark Angel – An Ancient Inherited Shame

Artist: Dark Angel

Herkunft: USA

Song: An Ancient Inherited Shame

Album: Time Does Not Heal

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 9:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/darkangelthrashofficial

Sacred Steel – Invocation Of The Nameless Ones

Artist: Sacred Steel

Herkunft: Deutschland

Song: Invocation Of The Namelss Ones

Album: Slaughter Prophecy

Genre: Epic Power Metal, True Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 9:16 Minuten

Link: http://www.sacredsteel.eu

Opeth – Bleak

Artist: Opeth

Herkunft: Schweden

Song: Bleak

Album: Blackwater Park

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal, Progressive Death Metal, Retro Prog

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:16 Minuten

Link: http://www.opeth.com

Vital Remains – Forever Underground

Artist: Vital Remains

Herkunft: USA

Song: Forever Underground

Album: Forever Underground

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/vital.remains.official

Darkthrone – Wreak

Artist: Darkthrone

Herkunft: Norwegen

Song: Wreak

Album: Plaguewielder

Genre: Death Metal, Black Metal, Speed Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:16 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Darkthrone-101075189934422/

Vanish – Curtain Call

Artist: Vanish

Herkunft: Deutschland

Song: Curtain Call

Album: Come To Wither

Genre: Power Metal, Modern Power Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:17 Minuten

Link: http://www.vanish-metal.com

Abruptum – In Ictu Oculi

Artist: Abruptum

Herkunft: Schweden

Song: In Ictu Oculi

Album: Casus Luciferi

Genre: Black Metal, Death Metal, Industrial Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 9:17 Minuten

Link: https://www.facebook.com/abruptum-118666501509861/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.